[헤럴드경제=이명수 기자] 인도가 도널드 트럼프 미국 대통령이 인도에 50% 상호 관세를 부과한데 대한 불만으로 미국산 무기와 항공기 도입 계획을 보류한 것으로 알려졌다고 타임스어브인디아가 8일 로이터 통신을 인용해 보도했다.

인도의 스트라이커 전투 차량과 보잉 P8I 정찰기를 포함한 구매 계획이 라즈나트 싱 국방장관의 워싱턴 방문 당시 발표될 예정이었으나 현재 싱 장관의 워싱턴 방문은 취소됐다.

트럼프 대통령은 지난달 31일 인도에 25% 상호 관세를 발표한데 이어 6일 25%를 추가한 50%를 부과했다.

우크라이나 전쟁 휴전에 나서지 않는 러시아산 석유 구매를 중단하라는 요구를 받아들이지 않는다는 것이 주요 이유다.

신문은 로이터 통신이 이 문제에 정통한 관리 3명을 인용해 인도가 새로운 미국 무기와 항공기 구매계획을 보류했다고 보도했다고 전했다.

이는 트럼프 대통령이 인도에 높은 관세를 부과한 불만이 처음으로 구체적으로 드러난 것이다.

인도 정부는 아직 이 보도에 대해 언급하지 않았습니다. 그러나 여러 언론은 소식통을 인용하며 현재까지 어떤 협상도 타결되지 않았다고 보도했다.

로이터에 따르면 앞으로 몇 주 안에 싱 장관이 워싱턴을 방문해 제너럴 다이내믹스의 스트라이커 전투 차량, 레이시온과 록히드 마틴이 개발한 재블린 대전차 미사일, 인도 해군을 위한 보잉 P8I 정찰기 6대 등을 구매할 계획이었고, 거래 규모는 36억 달러에 달했다.

하지만 이 방문은 취소됐다.

트럼프가 인도에 부과한 50% 관세는 브라질 50%과 함께 가장 높은 관세율이다.

관계자들은 무역 정책과 양자 관계의 방향에 대한 명확성이 확보되면 국방 구매를 재개할 수 있다고 말했으나 아직까지 별다른 진전은 없다고 말했다.

인도는 미국과 유럽 국가들도 자국의 이익에 맞을 때는 러시아와 계속 무역을 하고 있다는 점을 지적하며, 부당하게 표적이 되고 있다고 말했다.

한 관계자에 따르면 중국에 대한 공통된 우려를 바탕으로 구축된 미국과 인도의 더욱 긴밀한 방위 관계는 정보 공유 및 합동 군사 훈련과 같은 분야에서 여전히 그대로 유지되고 있다.

인도는 오랫동안 무기를 러시아에 의존해 왔지만 최근 몇 년 동안 프랑스, 이스라엘, 미국 등의 공급업체로 전환했다.

러시아는 S-500 미사일 시스템 등 새로운 방위 기술을 제안하며 계속 구애하고 있지만 관계자들은 현재로선 러시아로부터 새로운 구매 계획은 없다고 밝혔다.

한편 인도는 러시아로부터의 석유 수입을 줄이는 데 여전히 열려 있으며, 비슷한 가격을 얻을 수 있다면 미국을 포함한 다른 지역과도 거래를 할 의향이 있는 것으로 알려졌다.