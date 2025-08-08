속초 국힘의원이나 민주당 모두 엉터리

[헤럴드경제(속초)=박정규 기자]속초는 인구소멸위기 지역이다. 8만명 정도 거주한다. 관광객은 한해 2500만명이 온다.

한 속초시민은 “청원게시판에 글을 올려야겠다. 속초의 사정을 이재명 대통령님이 반드시 알아야 해결된다”고 했다.

속초시 동명동 수복탑 앞 바다에 위치한 오징어난전이 카드결제거부, 바가지 요금, 고가음식강요,식사시간 재촉 등 ‘관광객 호구장사’로 불만이 높아지고있다. 오징어 난전 영업자체를 아예 허가하지 말아야한다는 여론이 높다.

아무리 한철 장사라고 해도 이 정도이면 ‘상도의 무례 끝판왕’이다. 관광지 바가지 요금을 넘어선 행위다.

동명항으로 가는 길은 인도는 건어물 가게, 대게찜 가게들이 불법 점유해 관광객들이 차도로 다닌지 오래다. 인근 영랑해변 포차거리는 밤마다 불법주차로 도로가 막히고 인도는 포차가 점령해 이곳도 차도로 관광객이 다니고 있다. 차량은 끊임없이 오간다. 7일 오후 5시경 이곳에 골목길 불법주차 민원때문에 출동한 2명의 속초경찰서 경찰에게 불법주차 해결 문제을 취재를 해도 오히려 민원처리중이라며 목소리를 높혔다. 이 자리에는 속초시 교통지도 차량 와있었지만 불법주차를 보고도 그냥 떠났다. 경찰은 시청 소관이라고 떠났다. 현장에 왔던 한 모 경찰관은 “민원이 너무 많다”고 호소했다. 다른 한 경찰관은 “민원을 내면 될 것 아니냐”며 큰소리로 말했다.

이재명 대통령이라면 불법을 용인하지 않았을 것이다. 이재명 대통령은 성남시장 재직시 불법 사채업자 명함 1장을 주워 끝까지 추적해 처벌할 정도로 불법자체를 인정하지 않는다. 경기북부 계곡 불법영업 가게도 모두 철거됐다. 벌금만 내고 영업을 계속하는 것 자체를 용인하지 않는다. 행정대집행으로 모두 철거했다.

‘티겟다방’ 원조라는 속초는 3년째 호빠가 활개친다. 이젠 호빠 전단명함 영업방식을 넘어 트럭에 전화번호를 적고 주로 속초해변, 장사항 영랑해변 포차거리에 주차하고 돌아다닌다. 하지만 경찰이나 속초시는 단속자체가 없다. 3년째 호빠 비끼영업 보도를 했는데도 여전하다.

이번엔 오징어 난전문제로 국민들이 분노했다. 운영 주체인 속초시수산업협동조합과 속초시채낚기경영인협회, 속초시양미리자망협회는 8일 수협에서 특별 친절교육과 자정 결의대회를 공동으로 개최했다. 오징어난전 입주자 20여 명이 참석했다. 참석자들은 ▷밝은 미소와 상냥한 말투로 손님맞이 ▷정직한 가격 실천 등의 내용을 담은 결의문을 채택하고 친절 서비스 실천을 다짐했다. 하지만 불친절이 사라지도록 한다는 속초시 발표를 믿는 관광객이 몇명이나 있을지 의문이다. 한 주민은 “관광지 불법영업은 지자체가 해결못할때가 많다. 특히 선거를 앞두고 상인들을 자극하면 좋지않다는 인식이 있다”고 했다.

이날 오징어난전 입주자를 대상으로 카드 결제 거부, 바가지요금, 고가의 음식 주문 강요, 식사 시간 재촉 등 반복적으로 제기되는 불친절·불공정 영업 문제에 대한 특별 친절 교육도 함께 진행됐다. 강정호 강원도의원도 참석했다.

속초시채낚기경영인협회는 지난 6일 언론에 보도된 불친절 사례와 관련, “유튜브 동영상이 업로드된 후, 해당 입주자에 대해 7월 22일 ‘경고’ 처분했다., 동일 민원이 재발한다면 영업정지 또는 영업폐쇄까지 검토할 것”이라고 밝혔다. 이어, “해당 업체는 8월 8일부터 31일까지 영업을 정지하고, 오징어난전 입주업체 전체가 8월 17일부터 22일까지 6일간 운영을 중단하며 반성의 시간을 가질 것”이라고 했다. 논란이 확산되자 사과문을 발표했다.

하지만 영랑해변 포차거리는 불법 그 자체인데 불법을 오히려 묵인한다. 이들 상인들은 영세한 서민이 아니다. 상인들중 재벌급에 속한다.

불친절은 이곳 뿐이 아니다. 지난 4일 영랑해변 포차거리의 초00 가게에 들어갔다. 주인은 “처음 왔기 때문에 안주를 주는 것”이라고 고마워 해라는 이해할 수 수 없는 말을 했다. 어이 없었다. 이 가게는 들어오는 손님에게 장사 못한다며 몇팀 밖에 받지않았다. 이해할 수 없는 장사 방식이다. 불친절 끝판왕이다. 빨리 먹고 자리를 떴다.

동명항 모텔과 대게가게 주변 시유지에 만든 공용주차장은 불법주차로 주민이 몸살을 겪고있다., 차량 불빛에 밤잠을 설친다. 안전신문고에 20번 정도 민원을 올렸지만 해결책은 없다. 한 호텔은 아예 주차직원 2명을 고용해 공용주차장에서 알바를 하도록하고 주차관리인 척하고 관광객을 쫓아내고 호텔 고객만 주차시킨다, 한 대게 가게 주인은 주차를 하는 관광객 차량을 찾아가 자신이 주차관리원이라며 차를 빼라고 요구하기도 했다. 주차관리원은 이곳에 원래 없다. 이곳 공용주차장도 상인들끼리, 관광객끼리 밤마다 주차문제로 욕설이 오간다.주민불만이 높다. 이 정도라면 아예 공용주차장도 아예 폐쇄해야반성해야한다는 지적이 나온다.

인근 기재부 부지와 등대전망대 밑 시유지는 안전이 큰 문제다. 등대전망대 바위가 떨어질까봐 안전공사를 마쳤지만 호우에 바위가 등대전망대 철제다리를 내리쳐 엿가락 처럼 휘었다. 그런데도 속초시는 차량진입을 막지않고 불법주차를 눈감아 준지 오래다. 이곳에 캠핑카가 몰리고 식사를 해결하고 차박도 한다. 경고문도 엉터리다.“ 불법주차하면 안되는데 사고나면 속초시 책임이 아니다”라는 책임회피용 내용이 적혀있다. 그것도 아주 멀리 구석에 세워 주차 차량이 찾기 힘들다. 시유지 불법주차를 오랜기간 동안 묵인했다. 이정도면 직무유기 감이다. 이재명 대통령은 “안전은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 공무원이 과잉대응을 할 정도로 안전이 최우선”이라고 했다,

하지만 너울파도에 불법차량과 사람들이 목숨을 잃을 수 있는데 무허가 건물이 들어서고 영업한다. 언론에 보도돼도 기재부나 속초시는 직무유기중(?)이다.