[헤럴드경제=이명수 기자] 부산에서 현직 변호사가 사건수임을 목적으로 경찰관에게 금품을 제공한 혐의로 구속되는 일이 벌어졌다.
8일 법조계 등에 따르면 부산지검은 모 법무법인 소속 변호사 A씨를 뇌물공여와 변호사법 위반 혐의로 구속했다.
A씨는 경찰이 수사한 형사 사건의 변호를 맡기 위해 경찰관에게 정기적으로 금품을 제공한 혐의를 받는 것으로 알려졌다.
해당 경찰관은 최근 사망한 것으로 전해졌다.
husn7@heraldcorp.com
입력 2025-08-08 21:39:04
