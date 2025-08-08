[헤럴드경제=이명수 기자] 배우 안재욱이 그룹 ‘빅뱅’ 태양과의 특별한 인연을 공개했다.

10일 오후 9시 방송되는 SBS TV 예능물 ‘미운 우리 새끼’에 안재욱이 스페셜 MC로 출연해 ‘원조 로맨티시스트’의 독보적인 매력을 뽐낸다.

이날 스튜디오에 스페셜 MC로 안재욱이 등장하자 모(母)벤저스는 “너무 보고 싶었다”, “나이가 안 드는 것 같다. 그대로다”라며 남다른 팬심을 드러냈다.

안재욱은 자기 관리 비법으로 술, 동갑내기 친구인 “동엽이를 멀리하면 된다”라고 밝혀 웃음을 자아냈다. 곧이어 큰 화제를 일으킨 드라마 ‘독수리 5형제를 부탁해’ 속 엄지원과의 키스신에 얽힌 비하인드를 풀어낸 안재욱은 “아내와 함께 키스신을 봤다”고 밝혀 모벤저스를 깜짝 놀라게 했다. 남편의 키스신을 본 안재욱 아내의 반응은 어땠을지 관심이 집중된다.

“51살에 둘째 아이를 낳았다”라는 늦둥이 아빠 안재욱은 늦둥이 아빠라서 아이들의 유치원 및 학교에 갈 일이 생길 때마다 망신을 당할까 긴장된다고 밝혀 모두의 안타까움을 자아냈다.

“빅뱅 태양과 유치원 학부모 동기”라고 밝힌 안재욱은 아들의 유치원 운동회에서 태양과 달리기 경쟁을 해야 했던 사연을 털어놨다.

10살도 넘게 차이 나는 태양과 달리기한 안재욱의 승부 결과는 방송에서 밝혀진다.

아울러 안재욱은 건강검진을 하기 위해 병원에 갔다가 점점 줄어드는 키 때문에 차마 병원을 떠나지 못했던 사연을 밝혀 웃음을 안겼다.

그는 본인이 주장하는 175.3㎝보다 1㎝ 작게 나온 키에 자존심이 상해 급기야 병원 수간호사와 면담까지 했다고 밝혔다.