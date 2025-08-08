안보내각 10시간 회의 끝 의결…군, “인질 위험해져” 반대 10월7일까지 민간인 대피…하마스 무장해제 등 종전 5대 원칙도

[헤럴드경제=김지헌 기자] 이스라엘 정부가 가자지구를 완전히 점령하기 위한 초기 군사작전을 승인했다.

이스라엘 총리실에 따르면 8일(현지시간) 새벽 이스라엘 안보 내각은 전날부터 밤새 이어진 회의 끝에 가자지구 북부의 도심 가자시티를 장악하는 군사작전 계획을 가결했다.

총리실은 성명에서 “안보 내각이 하마스 격퇴를 위한 총리의 제안을 승인했다”며 “이스라엘군은 전투 지역 밖의 민간인에게 인도주의적 지원을 제공하면서 가자시티를 장악할 준비를 할 것”이라고 밝혔다.

이어 “장관 대다수는 다른 방안으로는 하마스의 격퇴나 인질들의 귀환을 달성할 수 없을 것이라고 생각했다”고 덧붙였다.

안보 내각은 전쟁 종식을 위한 5대 원칙도 다수결로 채택했다.

5대 원칙은 하마스의 무장해제를 비롯해 ▷생존자와 사망자를 포함한 모든 인질의 귀환 ▷ 가자지구의 비무장화 ▷이스라엘의 가자지구 안보 통제 ▷ 하마스나 팔레스타인 자치정부(PA)가 아닌 대안 민간 행정부 수립 등이다.

현지 매체 와이넷은 이스라엘 당국이 오는 10월 7일까지 가자시티의 모든 팔레스타인 민간인을 중부 대피소와 다른 지역으로 모두 대피시킬 계획이라고 보도했다.

20개월 전 하마스가 이스라엘을 기습 공격하며 가자지구 전쟁이 발발했던 날짜인 10월 7일에 맞춘 상징적인 의미로 보인다.

미국 CNN 방송은 이스라엘 소식통을 인용, 이주해야 하는 팔레스타인 주민 규모가 약 100만명에 이를 것이라며 이스라엘군이 이들을 위한 주거시설을 마련할 방침이라고 전했다.

와이넷은 가자지구 민간인에 대한 법률적 책임 등 문제를 고려해 총리실이 안보내각 결정을 발표하며 ‘점령’(occupation) 대신 ‘장악’(take over)이라는 표현을 썼다고 해설했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 전날 미국 폭스뉴스 인터뷰에서 이스라엘이 전체 가자지구를 장악할 것인지를 묻는 말에 “그렇게 할 의향”이라며 “하마스의 끔찍한 공포에서 우리를 해방하고, 가자 주민들을 해방하길 원한다”고 말했다.

이스라엘 내각이 결국 가자지구 완전 점령을 결정한 데 대해 안팎에서 비판 여론이 높아졌다.

전날 안보내각 회의도 이스라엘군 수뇌부가 네타냐후 총리의 가자지구 점령안에 이견을 제시하며 오후 6시부터 10시간가량 이어졌다.

에얄 자미르 이스라엘군 참모총장은 회의에서 “가자지구 점령 계획을 강행하면 인질 생명이 위험에 처할 것”이라며 “우리 병력은 지쳤고 군사장비도 정비가 필요하며 팔레스타인 주민들에 대한 인도적, 위생적 차원의 우려도 있다”고 말했다고 N12 방송이 보도했다.

자미르 참모총장은 가자지구 완전 점령까지 1∼2년이 걸릴 수 있으며 초반 5개월 동안 격전이 벌어질 것이라고 내다봤다. 이스라엘은 현재 가자지구의 75%를 통제하고 있다고 밝힌 바 있다.

그간 하마스를 상대로 휴전과 인질 석방을 협상해온 이들은 회의에서 “향후 협상 가능성을 차단하는 계획은 승인하지 말아달라”고 요구했다고 타임스오브이스라엘이 보도했다.

이에 네타냐후 총리는 하마스가 이스라엘 요구에 동의하면 작전은 언제든 중단될 수 있다는 취지로 답한 것으로 알려졌다.

이스라엘 인질·실종자가족포럼은 성명에서 “가자지구 점령 추진 결정은 인질을 저버리는 것과 다름없다”며 “협상 대신 군사적 긴장 고조를 선택하는 것은 인질들을 사악한 하마스 테러조직에 맡기는 일”이라고 반발했다.

하마스는 성명에서 “가자시티 점령 계획은 주민 100만명을 대상으로 한 새로운 전쟁범죄”라며 “이는 범죄자 네타냐후와 나치 정부가 포로들의 운명에 전혀 관심이 없다는 것을 증명한다”고 비난했다.

국제사회에서는 이스라엘의 가자지구 점령 추진으로 현지의 인도주의 여건이 더 악화하고 ‘두 국가 해법’을 향한 노력이 저해될 것이라는 비난이 나온다.

테레사 리베라 유럽연합(EU) 집행위원회 수석 부집행위원장은 네타냐후 총리의 구상에 대해 “용납 불가능한 새로운 도발”이라고 규탄했다. EU뿐만 아니라 여러 국가가 이스라엘과 팔레스타인이 합의를 통해 서로 독립국으로 인정하고 평화롭게 공존하는 두 국가 해법을 지지하고 있다.

최근 이스라엘의 봉쇄에 따른 가자지구에서 인도적 위기가 극심해지자 그간 이스라엘에 우호적이던 유럽 국가들마저 돌아서기 시작했다. 영국과 프랑스 등 유엔 안전보장이사회 상임이사국을 비롯한 서방 주요국이 팔레스타인 국가를 인정할 의향을 밝혔다.

이스라엘은 1967년 3차 중동전쟁에서 이겨 가자지구, 동예루살렘, 요르단강 서안을 점령했다. 그러다가 2005년 가자지구에서 정착촌과 군대를 철수시켰고 이듬해 무장정파 하마스가 집권하자 분리 장벽을 세워 자국 안보를 강화했다.

이스라엘은 2023년 10월 하마스의 침투 기습에 자국민 약 1200명이 숨지고 251명이 인질로 잡히자 대대적인 하마스 소탕전에 나섰다.