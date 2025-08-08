[헤럴드경제=김지헌 기자] 말복이자 토요일인 9일은 남부지방과 제주도를 중심으로 강하고 많은 비가 내리겠다.

비는 늦은 새벽부터 수도권에 내리기 시작해 오전에는 강원 중·남부, 전남권, 오후에는 충청권과 그 밖의 남부지방으로 확대되겠다.

수도권과 강원 중·남부에 내리는 비는 늦은 밤 대부분 그치겠다.

9∼10일 예상 강수량은 광주·전남, 부산·울산·경남 50∼100㎜(많은 곳 전남 해안·경남 남해안 200㎜ 이상), 광주·전남 내륙 150㎜ 이상, 전북 30∼100㎜, 대구·경북 남부, 제주 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 울릉도·독도 5∼20㎜다.

아침 최저기온은 21∼26도, 낮 최고기온은 27∼30도로 예보됐다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.0ｍ, 서해·남해 0.5∼3.5ｍ로 예측된다.