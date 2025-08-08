도이치·건진법사·통일교 청탁 등 ‘공모자’ 규정 4월 윤석열 휴대전화 교체…“증거인멸 정황”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 민중기 특별검사팀은 김건희 여사의 구속영장에 도이치모터스 주가조작으로 챙긴 부당이익을 얼마로 규정했을까.

8일 연합뉴스 취재를 종합하면 전날 특검팀이 김 여사에 대해 청구한 구속영장에 이러한 주가조작 부당이익액이 적시된 것으로 알려졌다.

특정된 금액은 8억1000만원이다.

특검팀은 2009∼2012년 발생한 도이치모터스 주가조작에 김 여사가 돈을 대는 ‘전주’(錢主)로 가담한 것으로 보고 자본시장법 위반 혐의를 적용했다.

김 여사가 통정거래(매수·매도할 사람이 사전에 가격을 정해놓고 일정시간 서로 주식을 매매하는 것)를 포함해 3천700여 차례의 매매 주문으로 주가조작에 가담했다고 보고 단순 방조자가 아닌 시세조종 공모자라고 판단했다.

특검팀은 지난 6일 김 여사에 대한 대면 조사에서 2차 주가조작 당시 블랙펄인베스트 측에 40％ 수익을 넘기는 조건으로 증권계좌를 맡긴 정황의 녹취를 제시했으나 김 여사는 주가조작 사실을 몰랐다는 취지로 답한 것으로 알려졌다.

구속영장에는 김 여사가 신분이 ‘정치 브로커’로 규정된 건진법사 전성배씨와 공모해 통일교 측으로부터 고가 물품들을 받았다는 내용도 담긴 것으로 알려졌다.

김 여사는 특검 조사에서 통일교 전 세계본부장 윤모씨가 2022년 4∼8월께 전씨를 통해 다이아몬드 목걸이·샤넬 백 등을 건네며 교단 현안을 청탁했다는 의혹에 “물품을 받은 바 없다”고 진술했다고 한다.

지난달 25일 김 여사의 자택 등을 압수수색한 특검팀은 당시 영장에 캄보디아 메콩강 개발사업 지원, YTN 인수 등 통일교 측 청탁 목적을 열거했다. 다만, 구속영장에는 이 같은 구체적인 대가 관계를 거론하지 않은 것으로 전해졌다.

전씨도 윤씨에게 목걸이와 샤넬백 2개를 받긴 했지만 김 여사 측에 전달하진 않았다는 입장인 것으로 알려지면서 김 여사에게 물품이 전달됐는지가 의혹의 쟁점으로 떠오른 상태였다.

이에 특검팀은 윤씨와 통화 내용을 근거로 김 여사와 전씨를 공모 관계로 보고 이들이 함께 통일교 측의 청탁을 받았음을 부각하는 방식으로 김 여사의 범죄 사실을 구성한 것으로 전해졌다.

김 여사와 윤 전 대통령은 2022년 20대 대통령 선거 과정에서 정치 브로커 명태균씨로부터 불법 여론조사 결과를 제공받았다는 의혹도 받는다.

특검팀은 김 여사가 명씨로부터 제공받은 불법 여론조사 횟수를 공표·비공표 사례를 합쳐 50여회로 집계한 것으로 전해졌다.

총 2억7천만원 상당 여론조사를 무상으로 기부받은 뒤, 그해 치러진 6·1 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 의원이 공천받도록 관여했다는 혐의다.

특검팀은 김 여사가 이러한 혐의 일체를 부인한 만큼 증거 인멸 우려가 높은 데다, 잦은 입원으로 수사에 불응할 가능성이 크다며 구속의 필요성을 강조한 것으로 알려졌다.

아울러 지난 4월 윤 전 대통령 탄핵소추안 인용으로 영부인 자리에서 내려오게 되자 휴대전화를 바꾼 점도 증거 인멸 정황으로 구속영장에 적시했다. 이후 새 기기의 비밀번호를 알려주지 않는 등 수사에 비협조적인 태도도 구속이 필요한 사유로 언급했다.

특검팀은 윤씨가 대선 당시 ‘윤석열 후보를 지원하겠다’는 뜻을 국민의힘 권성동 의원 등 ‘윤핵관’(윤석열 측 핵심 관계자)에게 전했다는 점도 구속영장에 적은 것으로 알려졌다.

윤씨는 대선에서 윤 전 대통령을 지원하는 대가로 통일교 정책을 국가 차원에서 추진해달라는 취지의 조건을 내걸었다고 한다.

지난달 30일 구속된 윤씨는 특검 조사에서 한학자 통일교 총재 등 ‘윗선’의 결재를 받아 2021년부터 권 의원 등에게 자금을 전달했다고 진술한 것으로 전해졌다.