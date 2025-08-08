[헤럴드경제=이명수 기자] 김환기의 ‘봄’이 50년 만에 경매장에 등장한다.

미술품 경매사 케이옥션은 오는 20일 오후 4시 서울 강남구 신사동 본사에서 열리는 8월 메이저 경매에 김환기 ‘봄’을 시작가 20억 원에 출품한다고 밝혔다.

이번 경매에는 총 88점, 약 80억 원 상당의 작품이 출품된다.

경매의 하이라이트인 김환기의 ‘봄’은 1975년 국립현대미술관 덕수궁에서 열린 ‘김환기 회고전’ 이후 약 50년 만에 대중 앞에 다시 모습을 드러내는 작품이다.

1956~1957년 제작된 이 작품은 한국적 정서가 짙게 배어있는 여인, 새장, 매화 등 친숙한 모티프를 다채롭고 리드미컬하게 배열해 관람객의 시선을 사로잡는다. 특히 이건희 컬렉션의 대표작 ‘여인들과 항아리’와 소재와 화면 구성이 닮아 희소성과 조형적 가치가 더욱 빛난다.

이번 경매에서 처음으로 실물이 공개되는 이중섭의 미공개작 ‘민주고발’도 주목을 받고 있다. 1953년 구상 시인의 사회비평집 표지화 시안 중 하나로, 두 예술가의 깊은 교류와 시대정신이 녹아든 작품이다.

해방의 감격과 민족적 자긍심을 섬세하게 담아낸 우향 박래현의 ‘여인들’과 함께, 장욱진의 ‘가족도’, 김창열의 ‘물방울’, 그리고 세계적 팝 아티스트 로버트 인디애나의 ‘LOVE (Red/Blue)’ 등 국내외 거장들의 다양한 작품도 출품된다.

출품작은 9일부터 20일까지 케이옥션 전시장에서 무료로 관람 가능하다. 경매 참여는 케이옥션 회원 가입 후 서면, 현장, 전화, 온라인 라이브 응찰 등 다양한 방식으로 가능하며, 경매 당일은 회원 여부와 상관없이 누구나 참관할 수 있다.