8월 한 달간 총 56개소 경로당 주말 쉼터로 개방

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 연일 이어지는 폭염에 대응, 기존 평일에만 운영되던 경로당 무더위쉼터를 8월부터 주말까지 확대 개방한다.

이에 따라 구는 어르신들의 온열질환 예방과 건강한 여름나기를 적극 지원한다.

기존에는 월요일부터 금요일까지만 운영되던 경로당 무더위쉼터를 주말까지도 개방함으로써, 어르신들이 주말에도 쾌적하고 안전한 환경에서 무더위를 피할 수 있도록 한 것이다.

현재 동대문구에는 총 140개소의 경로당이 있으며, 이 중 50개소가 평일 무더위쉼터로 지정되어 운영되어 왔다. 이번 조치로 이 중 15개소가 주말까지 확대 운영되며, 기존에 무더위쉼터로 지정되지 않았던 41개소 경로당도 자율적으로 주말 개방을 결정, 쉼터로 추가 활용된다.

특히 이 중 34개소는 토요일과 일요일 모두 개방된다.

이에 따라 8월 한 달간 총 56개소의 경로당이 주말 무더위쉼터로 운영된다. 운영 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지, 주말은 오전 9시부터 오후 5시까지다.

이필형 동대문구청장은 “폭염은 어르신들에게 가장 큰 위협이 되는 자연재해 중 하나”라며 “주말 무더위쉼터 확대 운영을 통해 어르신들이 언제든지 가까운 쉼터에서 안전하게 여름을 보내실 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

주말 무더위쉼터 운영은 8월 한 달간 시범적으로 운영되며, 9월 이후 지속 여부는 각 경로당의 여건과 운영 의견을 바탕으로 자율적으로 결정될 예정이다.