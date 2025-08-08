8일 서울교통공사 등 서울지역 공공기관 합동 대시민 에너지 절약 캠페인 벌여 공덕역서 부채 배부,1~8호선 행선안내게시기 통해 에너지절약 실천 방법 홍보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사는 전기 사용량이 급증하는 여름철을 맞아 8일 공덕역에서 한국전력공사, 한국에너지공단과 합동으로 대시민 에너지 절약 캠페인을 실시했다고 밝혔다.

서울교통공사와 한국전력 서울본부, 한국에너지공단 서울지역본부는 8일 오후 2시부터 공덕역 대합실에서 에너지 절약 캠페인을 벌이며 지하철 이용 시민에게 부채 2000개를 배부했다.

부채에는 ‘여름철 냉방은 26도’ 문구와 주택용 전기요금 절약을 통한 에너지캐시백 제도에 대한 안내가 담겨있다.

또 ‘지구를 살리는 에센스, 당신의 에너지 센스’라는 주제로 시민들이 생활 속에서 에너지 절감을 실천할 수 있는 방법을 동영상으로 제작하여 역사 및 열차의 행선안내게시기에 송출한다.

송출 기간은 8월 11일부터 9월 30일까지다.

김기병 기술본부장은 “폭염·폭우로 대변되는 이상기후로 전세계적으로 많은 피해가 발생하는 상황에서 전력 수급 등 에너지 문제에 더욱 적극적인 관심이 필요하다”며 “이번 행사를 통해 지하철 이용 고객들이 에너지 절약에 동참, 나아가 건전한 에너지 소비 문화 확산으로 이어지는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.