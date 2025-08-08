[헤럴드경제=이명수 기자] 8일 오후 3시께 경기 의정부시의 한 아파트 신축 공사 현장에서 50대 근로자 A씨가 약 6층 높이에서 추락하는 사고가 발생했다.
A씨는 심폐소생술을 받으며 병원으로 옮겨졌으나 현재 의식이 없는 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨가 추락 방지용 그물망을 철거하던 중 사고가 난 것으로 보고 있다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
husn7@heraldcorp.com
입력 2025-08-08 17:13:25
