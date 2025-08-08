조경태 “내란 동조 세력 정리하겠다” 안철수 “방해 행위 부적절” 김문수 “전대 취지에 맞게 가야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 대표 후보들은 8일 전당대회 첫 합동연설회에서 소란을 일으킨 전 한국사 강사 전한길씨에 대해 불편한 기색을 드러냈다. 조경태 후보는 “그래서 그분들이 극우”라고 비난했고, 김문수 후보도 “서로 잘 좀 경청했으면 좋겠다”고 언급했다.

조 후보는 이날 오후 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 지역 합동연설회가 끝난 후 기자들과 만나 “반헌법적·불법적 행위를 한 윤석열 전 대통령을 옹호하는 세력들은, 계엄 옹호 세력들은 내란 동조 세력이라고 규정한다”며 “그분들은 제가 당대표가 돼 확실하게 정리를 잘하겠다”고 말했다.

이날 합동연설회는 현장에 나타난 전씨로 인해 내내 소란스러웠다. 전씨는 계엄 옹호와 부정선거론을 비판하는 후보가 연설할 때는 뛰쳐나가 당원들에게 “배신자”를 연호하자고 독려했고, 윤 전 대통령을 옹호하는 후보가 연설할 때는 박수를 치는 등 크게 환호했다.

이에 조 후보는 “연설할 때 방해하는 것은 선거 운동 방해다. 정당한 주장을 하려면 예의를 갖춰야 한다”며 “그래서 그분들이 극우다. 극우는 제도, 법을 어기며 무력으로 주장을 관철하려는 사람”이라고 일갈했다.

안철수 후보도 “자기와 의견이 달라도 다른 후보 말을 경청하고 판단하는 것이 적절하다”며 “이렇게 전당대회에서 다른 사람들을 선동하고 다른 후보 얘기를 방해하는 행위 자체가 정말 적절치 못하다”고 지적했다.

김문수 후보는 “어수선하고 서로 부딪치는 모습, 이런 것이 저로 하여금 걱정을 하게 하는 것 같다”며 “좀 더 단합되고 경청하면 좋겠는데, 여기서 충돌이 일어나고 이런 것은 좀 마음이 무겁다”고 말했다.

‘김 후보가 유튜브에 출연해 한 발언이 선동이 벌어진 계기 아닌가’라는 질문에는 “뒤는 못 봤는데 한참 지난 뒤에 전씨가 와 있다고 하더라. 그래서 돌아 보니 거기 서서 그러더라”라며 “앞에는 왜 그런지 몰랐다. 하여튼 전당대회 취지에 맞게 그렇게 되는 게 좋겠다”고 답했다.

김 후보는 전날 전씨 등 강성 보수 성향 유튜버들이 주최하는 연합 토론회에서 “(윤 전 대통령이) 입당하시면 당연히 받겠다”고 밝혔다. 김 후보는 “그분이 계엄을 해서 누가 죽거나 다쳤나”라며 “6시간 만에 해제됐다”고 말하기도 했다.

김 후보와 함께 반탄파(윤 전 대통령 탄핵 반대파)로 분류되는 장동혁 후보도 전씨와 관련해서는 “그 상황에 대해 잘 모르겠는데 어쨌든 우리 당의 축제고 전당대회는 다 같이 축제의 장으로 만들어 갔으면 좋겠다”고만 언급했다.