[헤럴드경제=최원혁 기자] 공무원을 사칭한 사기 행각이 이번에는 경기 수원시에서 발생했다.

8일 수원시에 따르면 인테리어 업체를 운영하는 A씨는 최근 ‘수원시 공무원’이라고 자신을 소개한 사람으로부터 수의계약 공사를 제안받았다.

이 사람은 ‘이OO 수원시청 재무회계과 주무관’이라고 적힌 가짜 명함을 제시하며 접근했다. 그러면서 공사 수주에 필요하다며 A씨에게 통장사본, 사업자등록증과 계약보증금 명목으로 금전을 요구했다.

이상함을 감지한 A씨는 시청 새빛민원실을 찾아 도움을 요청했고 해당 팀장은 계약 담당 부서 확인을 거쳐 “그런 수의 계약은 없다”는 답변을 받았다. 팀장은 A씨에게 “통장 거래를 중지하고 즉시 경찰에 신고하라”고 안내했다.

시는 나라장터 등에서 실제 수원시 계약정보(계약명·담당자명·연락처 등)를 확인하고 그 정보를 바탕으로 시청 직원을 사칭해 계약업체에 접근하는 사기 수법이라고 설명했다.

특히 계약업체는 사칭범이 나라장터로 계약정보를 인지한 상태이기 때문에 담당 공무원으로 오인하기 쉽다.

시 관계자는 “공무원이 개인 명함을 이용해 금전을 요구하거나 수의 계약을 이유로 통장사본, 금전, 금융 거래를 요청하는 일은 절대 없다”며 “의심스러운 요청을 받으면 112나 시청에 신고해 달라”고 당부했다.

한편 시는 관계기관과 협조해 공공기관 사칭 범죄 피해 예방 방법을 홍보하고 수사 대응 체계를 강화할 계획이다.