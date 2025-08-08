영업 적자 지속…‘이미르’ 신작 효과 축소 영향 하반기 中 매출·신작 출시로 연간 실적 기대

[헤럴드경제=차민주 기자] 위메이드가 2분기 영업손실 285억원을 기록하면서 영업 적자를 이어가고 있다. 지난 1분기 국내 출시한 ‘레전드 오브 이미르’, ‘로스트 소드’ 등 신작 효과가 쪼그라든 영향으로 풀이된다.

8일 위메이드는 연결 기준 2분기 매출 1168억원, 영업손실 285억원, 당기순손실 283원을 기록했다고 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 약 32% 하락했다. 영업손실 또한 전년 동기(241억원) 대비 약 15% 추락하면서 적자 폭이 확대됐다.

위메이드는 지난 1분기 신작 ‘레전드 오브 이미르’, ‘로스트 소드’ 등을 잇달아 출시하면서 반등을 노린 바 있다. 그러나 2분기 들어 신작 출시 효과가 줄면서 매출이 축소된 것으로 풀이된다. 기존 게임 매출 또한 감소했다.

위메이드는 하반기 ‘미르의 전설2, 3’의 중국 라이선스 매출이 반영되고, 여러 신작 출시도 예정된 만큼 연간 실적 개선을 기대하고 있다고 밝혔다. ‘레전드 오브 이미르’ 글로벌 버전, ‘미르M’ 중국 버전, ‘미드나잇 워커스’ 등 10종 이상의 신작을 국내외 시장에 출시할 계획이다.

아울러 위메이드는 블록체인 게임 플랫폼 ‘위믹스 플레이’를 통해 경쟁력을 강화하겠다고 강조했다. 2026년까지 양질의 외부 게임을 10개 이상 확보하고 플랫폼 관련 매출을 단계적으로 성장시킨단 계획이다.