[헤럴드경제=나은정 기자] 부산의 한 골목에서 목줄을 잡고 강아지를 학대해 공분을 일으킨 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

8일 부산 부산진경찰서는 전날 목줄을 잡고 강아지를 학대한 혐의(동물보호법 위반)로 30대 남성을 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

남성은 지난 5일 오후 8시쯤 부산진구 한 골목길에서 산책시키던 강아지의 목줄 끝부분을 붙잡은 뒤 좌우로 강하게 흔들었다.

강아지는 그대로 몸이 공중에 붕 떠 팽이처럼 수차례 회전했고, 목줄에 결박돼 속수무책으로 힘 없이 ‘돌림’을 당했다.

이를 목격한 여성들이 놀라 소리를 질렀지만 남성은 아랑곳하지 않고 학대를 이어간 것으로 전해졌다.

이후 해당 영상이 제보돼 온라인상에서 확산하면서 공분이 일었다.

경찰에 고발장을 접수한 동물단체 ‘부산동물사랑길고양이보호연대’가 전날 부산시, 경찰과 남성의 주거지를 방문해 대면 조사를 실시한 결과, 피해 강아지는 14살의 ‘사군이’로 견주 가해 남성의 연인으로 확인됐다.

부산시에서 나온 수의사가 강아지 상태를 확인한 결과 슬개골 탈구, 저체중, 심장병 등이 의심돼 2주간의 긴급 격리가 필요하다고 진단했다고 연합뉴스는 전했다.

현행 동물보호법에 따르면 정당한 사유 없이 동물을 학대하는 행위를 할 경우 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금형에 처할 수 있다.

현재 ‘사군이’는 가해 남성과 분리된 뒤 동물병원에서 치료받고 있다.