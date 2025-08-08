[헤럴드경제=김성훈 기자] 이재명 대통령의 측근인 김진욱(51) 씨가 국무총리실 정무협력비서관에 임명된 7일 자진 사퇴했다. 그가 ‘성남 지역 폭력조직 사건에 가담했던 인물’이라는 지적이 제기됐다.

국무총리실은 7일 오전 김 씨의 임용 사실을 발표했다가, 같은 날 오후 김 씨가 자진 사퇴했다고 밝혔다. 김 씨는 이 대통령이 성남시장이던 2014년부터 이 대통령의 수행비서를 맡은 것을 시작으로 지금까지도 측근으로 분류되는 인사다. 이 대통령이 2022년 20대 대선에서 더불어민주당 후보로 출마했을 때도 이 대통령의 수행비서를 했고, 이 대통령이 대선 패배 후 민주당 당대표가 되자 당대표실에 국장급 당직자로 채용됐다.

성남시의원 출신인 이기인 개혁신당 사무총장은 8일 페이스북에 “김진욱 씨는 성남 지역 폭력조직과 함께 오피스텔 보안용역 사업권을 빼앗기 위해 빠루(쇠 지렛대)로 철문을 뜯고 경비원까지 폭행한 사건에 가담했다”고 주장했다.

이 사무총장은 또 “그는 외국산 소고기에 축협 마크를 불법으로 붙여 판매한 혐의로 구속됐다가 집행유예로 풀려난 전력이 있는 분”이라고 했다. 이어 “그런 분이 스리슬쩍 고위 공무직으로 발탁됐다는 것은 여러 시사점을 준다”라며 “공직은 사적 의리나 보은 인사로 채우는 자리가 아니다. 국민의 눈높이가 정의, 공정이라는 기준 위에서만 임명돼야 마땅한 자리”라고 했다.

이 사무총장은 그러면서 “다시는 이런 인사가 대통령의 ‘친소 관계’라는 이유만으로 고위공직에 오르는 전례를 결코 반복해선 안 된다”고 촉구했다.

그는 “전과가 있는 분이라도 두 번째 기회는 누구에게나 주어져야 한다고 생각한다”면서도 “그러나 공적 임명직은 다른 차원의 문제다. 높은 지지율이 아무렇게나해도 되는 만능 칼을 부여하지 않는다”고 지적했다.

이 사무총장은 “임용은 취소됐지만 어디까지나 총리의 결단이 아닌 자진철회라는 점, 우려스럽고 유감”이라며 “이런 유사한 형태의 대통령 주변 인사들이 수없이 존재한다. 같은 일이 반복되는지 매의 눈으로 지켜보겠다”고 했다.