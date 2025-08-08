[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]마이클 블룸버그가 뉴욕 시장으로 재임하던 2012년, 블룸버그 자선 재단은 흥미로운 아이디어 공모전을 시도했다. ‘메이어스 챌린지(Mayors Challenge)’라는 행사로, 큰 상금을 걸고 미국 전역 도시에서 시민 눈높이로 문제를 해결한 혁신 정책 아이디어를 모았다.

정용기 한난 사장이 ‘부담↓따뜻↑, 한난 효율+’ 사업 대국민 아이디어 공모전을 전국 규모로 시도해 관심을 끌고있다.

한난은 지역냉·난방 고객설비에 대한 관심도를 제고하고, 효율향상을 통한 에너지 절감을 유도하기 위해 ‘부담↓따뜻↑, 한난 효율+’사업 대국민 아이디어 공모전을 오는 11일부터 31일까지 시행한다.

‘부담↓ 따뜻↑, 한난 효율+’ 사업은 한난이 2019년부터 지속적으로 시행해 오고 있는 ‘고객 에너지 효율 향상 지원사업’을 고객이 쉽게 기억할 수 있도록 핵심 메시지를 담아 브랜드화한이다. 고객 설비개선을 통한 난방비 부담 경감을 목적으로 한다.

이번 공모전은 현장 설비 운영 경험을 가지고 있는 한난 고객들(고객설비 관련 종사자)의 ‘전문적인 아이디어’와, 일반 국민의 ‘참신한 아이디어’를 모두 듣고자 대한민국 국민 누구나 참여가 가능하게 하였으며,

사업의 ▷이행수단 적합성과 ▷구체성 ▷기술적 타당성 ▷창의성 등을 평가하되, 일반 국민의 참여 확대를 위하여 일반국민과 한난고객을 별도의 군으로 나누어 각각 포상을 시행한다.

1등에 해당하는 절감으뜸상 50만원을 포함해 총 포상금 규모는 340만원이며, 참여도를 높이기 위해 고객 설비 관련 종사자, 지역난방 관련 업체, 대학교 등을 대상으로 공문과 우편 발송, 홈페이지(/홍보센터/한난소식/공지사항 참조) 및 SNS 게시 등 홍보도 강화할 계획이다.

한난은 올해 총 13억원 예산의 ‘부담↓ 따뜻↑, 한난 효율+ ’사업을 통해 고객 설비개선을 지원하고 있으며, 약 25억 원의 난방비 절감 효과를 예상하고 있는데, 이번 공모전에서 접수된 아이디어를 사업화함으로써 절감 효과가 확대되길 기대하고 있다.

정용기 사장은 “국민과 고객으로부터 제시된 아이디어가 곧 에너지 절약의 새로운 출발점”이라며, “제안된 아이디어를 바탕으로 탄소중립 실현과 고객만족 전략을 구체화해 나가겠다”고 했다.

한편 한난은 산업통상자원부에서 주관하는 ‘2024년도 EERS(Energy Efficiency Resource Standards, 에너지 효율향상 의무화 제도) 사업 평가’에서 의무 절감 목표 ‘초과 달성’과 비계량 부분 ‘3년 연속 우수’ 등급을 획득하는 등 공공기관으로서의 고객만족과 국가에너지 이용 효율 제고에 앞장서고 있다.