[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양시는 지난 7일 청년정책조정위원회 위원들과 함께 간담회를 개최하고 청년공간 활성화 및 민·관 협력 강화 방안을 논의했다고 8일 밝혔다.

지난 6월 말 안양역 인근에 개관한 청년공간 ‘안양청년1번가’에서 진행된 이번 간담회는 안양청년1번가의 이용 활성화 방안을 청년들과 함께 도모하고, 민관 협력 강화를 위한 다양한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

간담회는 위원 간 친목을 위한 ‘나만의 음료 만들기’ 행사를 시작으로 청년공간 운영에 대한 자유로운 의견 개진 순으로 진행됐다.

참석자들은 ▷광역 및 타 시 청년정책조정위원회와의 네트워크 형성 위한 교류방안 모색 ▷청년자율예산 등 청년정책의 심도있는 논의를 위한 토론회 제안 ▷청년 간 네트워킹 촉진 위한 공간활용 및 홍보방안 등 다양한 의견을 제시했다.

아울러 안양청년1번가 시설을 함께 둘러보며 더 효율적인 활용 방안을 모색하고, 청년들의 소통과 교류를 위한 거점 공간으로 자리 잡을 수 있도록 상호 협력해 나가기로 했다.

이날 행사에는 윤성준 안양시청년정책조정위원회 위원장을 비롯한 청년정책조정위원회 위원들과 안양시 청년정책관 공무원, 김도현 안양시의원, 청년공간 운영 관계자 등 총 19명이 참석했다.

김성은 청년정책관은 “안양청년1번가를 청년 누구나 편하게 찾아올 수 있는 대표 청년공간으로 조성해 나가겠다”며 “오늘 간담회에서 제안된 청년정책조정위원회의 다양한 의견을 시정에 적극 반영하고 청년들과 함께 만들어 나가는 청년정책 추진을 더욱 강화해나가겠다”고 밝혔다.

안양시는 앞으로도 청년정책조정위원회를 비롯한 청년 활동가와의 소통을 확대하고, 실효성을 높이기 위한 정책발굴과 청년공간 운영 개선에 지속적으로 힘쓸 계획이다.