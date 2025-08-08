[헤럴드경제=최원혁 기자] 최근 5년간 여름 휴가철 교통사고 데이터를 분석한 결과 연령대별로 사고 유형이 다른 것으로 나타났다.

8일 한국도로교통공단이 최근 5년간(2020∼2024년) 휴가철(8월)에 발생한 교통사고 데이터 8만4742건을 분석한 결과 20대 운전자는 렌터카, 40대 운전자는 음주운전, 60대 운전자는 졸음운전에 주의가 필요하다고 분석했다.

여름 휴가철 렌터카 교통사고에서는 운전경력이 상대적으로 짧은 20대 운전자에 의한 사고(26.3%)와 사망(44.0%) 비율이 가장 많았다.

20대 렌터카 운전자는 다른 연령에 비해 야간사고 비율도 높은 것으로 나타났다.

긴장감이 풀리는 휴가철은 음주운전 유혹에 빠지기 쉬운 시기로 휴가철 사고의 7.0%를 차지하는 음주운전 사고는 40대 운전자가 21.6%로 가장 많았다. 특히 사고의 19.3%가 오후 10시부터 자정 사이에 발생해 가장 높은 비중을 차지했다.

또 여름 휴가철은 무더운 날씨와 열대야로 인한 수면 부족과 피로감 때문에 졸음운전에 주의해야 한다.

나이별로는 60대 운전자의 졸음운전 사고가 22.4%로 가장 많은 것으로 나타났다. 8월은 졸음운전으로 인한 사망사고가 가장 많았다.

현철승 한국도로교통공단 교통AI빅데이터융합센터장은 “모든 운전자는 음주운전은 물론 숙취 운전도 하지 않도록 주의해야 한다”며 “여행을 위한 장거리 운전 시에는 규칙적인 휴식과 여유 있는 운행계획이 필요하다”고 말했다.