펫시터·수의테크니션·반려견 생명존중 강사 등 전문인력 양성...8월 6일부터 9월 5일까지 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 반려동물 산업에 관심 있는 구민의 취업 역량을 강화하고 전문인력 양성을 지원하기 위해 ‘2025 동대문구 반려동물 전문가 양성 2기’ 교육생을 모집한다.

모집 대상은 반려동물 관련 업종으로의 취업을 희망하는 19세 이상 동대문구민이며, 총 25명을 선발한다.

교육비는 전액 구에서 지원하며 수료 후 관련 분야로의 취업 연계를 지원할 계획이다.

이번 교육 과정은 펫시터, 수의테크니션, 반려견 생명존중 강사, 반려견 문제행동 상담사 등 반려동물 분야의 직무 전문성을 갖춘 인력 양성에 중점을 두고 있으며, 민간자격증 취득도 지원된다.

이필형 동대문구청장은 “반려동물 산업은 성장 가능성이 큰 분야인 만큼 이번 교육이 구민의 실질적인 일자리 창출로 이어지길 기대한다”며 “앞으로도 구민 수요에 기반한 맞춤형 일자리 정책을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.

모집 기간은 8월 6일부터 9월 5일까지이며, 서류 접수 후 면접을 거쳐 9월 11일 최종 합격자를 발표한다.

교육은 9월 16일부터 11월 5일까지 약 8주간 진행된다. 신청은 온라인(구글폼)으로 가능하며, 자세한 사항은 동대문구 청년정책고용과로 문의하면 된다.