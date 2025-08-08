‘산모·신생아 건강관리서비스’ 본인부담금의 90%, 최대 100만 원까지 지원 서비스 이용 완료 후 2개월 이내에 보건소 모자건강센터에 신청 서울시 자치구 중 최초로 소득과 거주기간 제한 폐지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 출산 가정의 경제적 부담을 줄이고 건강한 육아 환경을 조성하기 위해 ‘산모·신생아 건강관리서비스’ 본인부담금의 90%를 환급하는 사업을 추진 중이다.

‘산모·신생아 건강관리서비스’는 전문교육을 받은 건강관리사가 출산 가정을 방문해 산모의 신체 회복과 정서적 안정, 신생아의 건강한 발달을 돕는 돌봄 서비스다.

지원 대상은 신청일 기준 산모 또는 배우자가 광진구에 주민등록이 돼 있고, 출생아가 광진구에 출생신고 돼 있는 가정이다.

산모‧신생아 건강관리서비스 이용 완료 후 2개월 이내에 본인부담금 납부 영수증과 통장사본을 구비해 광진구보건소에 신청하면 최대 100만 원까지 환급받을 수 있다.

광진구는 서울시 자치구 가운데 최초로 소득 수준이나 거주기간 제한 없이 모든 출산 가정을 지원하고 있으며, 보편적 돌봄 복지를 실현하는 선도 사례로 주목받고 있다.

자세한 내용은 광진구보건소 모자건강센터로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “산모의 건강한 회복과 신생아의 안정적인 성장은 가정과 지역사회의 미래를 위해 매우 중요한 일”이라며 “앞으로도 모든 출산 가정이 경제적 부담 없이 든든한 돌봄을 누릴 수 있도록 세심한 지원을 이어가겠다”고 말했다.