[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당은 8일 텃밭인 호남에서 정청래 대표 체제 첫 현장 최고위원회 회의를 열면서 호남민심 챙기기에 나섰다.

특히 정 대표를 비롯한 지도부는 이날 1980년 5·18 민주화 운동부터 지난해 12·3 계엄 사태에 이르기까지 호남 민심이 민주주의 수호의 바탕이 됐다고 높이 평가하면서 호남 지역 발전을 약속했다.

정 대표는 전남도당에서 열린 현장 최고위 회의에서 “12·3 비상계엄 내란을 극복할 수 있었던 것은 1980년 이름도 없이, 빛도 없이 스러져간 광주 영령들의 공이 컸다”라며 “‘이런 광주에 대해 특별한 보상이 이뤄졌는가’라는 질문에 민주당이 답해야 할 때”라고 말했다.

호남 출신으로 지명직 최고위원으로 임명된 서삼석 의원은 호남발전특위 위원장을 겸하면서 호남 발전 방안을 당 지도부에 보고할 계획이다.

정 대표는 “공공의대 설립, 교통망 확충 등 호남의 숙원 사업이 호남발전특위를 통해 해결됐으면 좋겠다”고 말했다.

정 대표는 이날 회의를 주재하기에 앞서 광주·전남 소속 의원들이 다수 회의에 불참한 것을 거론하면서 “사무총장은 의원들이 왜 회의에 안 왔는지 사유를 조사해서 보고하도록 하라. 이렇게 하시면 안 된다”고 지적하기도 했다.

김병기 원내대표도 “호남은 윤석열 내란을 막아내고 탄핵 민심을 끌어냈다. 호남이 살아야 대한민국이 산다” 면서 “의료 인프라 확충, 첨단산업 육성, 에너지 환경 선도 사업 등을 강력히 추진하겠다”고 약속했다.

이어 “정부가 추진 중인 에너지 고속도로 사업은 전남의 미래를 여는 결정적인 전환점이 될 것”이라며 “고압직류송전망(HVDC)과 인공지능(AI) 기반 전력망을 통해 전남에서 생산된 재생에너지가 전국으로 고르게 공급되도록 하겠다”고 강조했다.

전남도당 위원장인 주철현 의원은 “지난 대선에서 전남이 85.87%라는 전국 최고 투표율로 이재명 대통령 당선을 앞장서서 견인했다”며 “하지만 해수부의 부산 이전과 달리 전남에는 아직 가시적인 무언가가 없어서 아쉽다는 도민들의 말씀이 많았다”고 말했다.

주 의원은 전남 지역에 몰려 있는 석유·화학 산업의 구조 개편과 영농형 태양광 사업에 대한 지원을 당부했다.

주 의원은 “석유·화학 산업이 지속 가능하도록 100대 국정과제에 포함하고 특별법 제정 등의 특별한 지원을 부탁드린다”며 “농민들이 기본적인 소득을 올리면서 농촌을 지킬 수 있도록 당 차원에서 영농형 태양광 활성화법을 추진해달라”고 했다.

광주시당 위원장인 양부남 의원은 “기후에너지부의 호남 유치를 간절히 희망한다”며 “이재명 대통령도 국정 철학으로 ‘특별한 희생에 특별한 보상’을 하겠다고 했다”고 말했다.