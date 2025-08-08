광주 인공지능사업단, AI 컴퓨팅 자원 지원사업 이용자 모집

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주 인공지능산업융합사업단은 인공지능(AI) 개발에 필요한 고성능 컴퓨팅 자원을 제공하는 ‘2025년 지역 인프라 기반 컴퓨팅 자원 지원사업’의 정기 이용자를 모집한다고 8일 밝혔다.

이번 지원은 AI 기술 제품·서비스 개발에 필요한 고성능 컴퓨팅 자원을 클라우드 방식으로 제공하는 사업으로, 올해 추가경정예산을 통해 확보한 고성능 컴퓨팅 자원 확충 예산 96억원을 활용한다.

챗GPT와 같은 초거대 AI 모델 개발이 가능한 HPC(초고성능 컴퓨팅) 환경과 엔비디아(NVIDIA)의 최신 AI 가속기 ‘H100’ 등을 지원해, AI 스타트업·중소기업의 기술 경쟁력 제고와 혁신 서비스 개발에 도움을 줄 것으로 기대된다.

제공 가능 자원은 ▷ 엔비디아 H100·A100 기반 GPU 서버 ▷ 기본 10TB 스토리지 ▷ 주요 AI 프레임워크 ▷ 보안 서비스 등으로, 참여 주체는 별도의 장비 구축 없이도 효율적인 AI 개발과 실증을 할 수 있다.

이용 대상은 국내 중소기업·대학·공공기관·연구소·협회·단체 등으로, 한 기업·기관당 최대 2건까지 신청할 수 있고 총 50개 내외 기관을 선정한다.

광주시 소재 기업 및 청년 기업에는 50% 감면 혜택을 제공하고, 일부 자부담 비용이 발생할 수 있다.

오상진 광주 인공지능산업융합사업단장은 “AI 개발에 필수적인 고성능 컴퓨팅 자원을 제공함으로써 기술 경쟁력 강화와 실증 생태계 확산에 실질적인 도움이 될 것”이라며 “이번 사업이 광주를 중심으로 한 지역 AI 산업 생태계 확대에도 크게 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.