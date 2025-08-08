[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 한국프로골프협회(KPGA) 노동조합이 김원섭 회장의 담화문을 정면으로 반박하는 징계위 관련 녹취 증거를 공개했다.

KPGA 노조(위원장 허준)는 8일 징계위원회 녹취 자료를 언론에 공개한 후 “협회가 진실을 덮기 위해 피해 직원들 뿐 아니라 언론까지 억압하고 있다”며 “정당한 비판마저 ‘허위사실 유포’로 몰아가는 태도는 조직 운영의 반민주성과 폐쇄성을 그대로 보여주는 것”이라고 강력 비판했다.

KPGA는 지난 7일 홈페이지에 협회장 담화문을 게재했다. 이에 따르면 “감정적 대응이나 특정 인물을 향한 보복성 징계를 한 바 없다”, “절차에 따라 투명하게 징계가 이루어졌으며 왜곡된 보도에 대해 필요시 민∙형사상 법적 책임을 끝까지 묻겠다”는 내용이 담겨 있다.

하지만 노조가 이날 공개한 녹취 자료에는 협회장 담화문과는 상반된 내용이 담겨 있다. 지난 4일 진행된 재심 중 한 징계위원은 고위임원 A로부터 가혹행위 피해를 호소한 직원에게 “욕설과 폭언이 있었던 건 업무를 제대로 못했기 때문 아니냐”, “윗사람이 소리도 지르고 야단도 치는 게 직장생활”이라며 가해자의 폭언과 강압이 불가피했다는 식의 2차 가해 발언을 했다.

이 징계위원은 한술 더 떠 “심리적으로 고통받았다는 것은 이해하지만 그럼에도 불구하고 본인이 해야 할 일을 안 했다는 건 징계 사유”라고 발언했다.

놀라운 것은 징계위가 열리기 수개월 전 이미 대상자와 징계 수위가 결정되었다는 점이다. 한 징계위원은 “이쪽 두 명은 징계로 갈 거고, 나머지는 대기발령이다. 원래 계획이 다 계셨다. 어차피 중징계로 갈 거다”라고 발언했다.

이 뿐 아니라 “대회도 지금 몇 개 없어질 것도 예상하고 있어서 회사도 이렇든 저렇든 구조 조정이 좀 필요한 상황”이라며 대회유치 실패에 대한 책임을 사무국 직원들에게 전가하는 내용도 드러났다. KPGA 노조는 이를 두고 “형식은 징계위원회였지만 실질은 이미 내정된 결정을 절차로 포장한 것에 가깝다”고 비판했다.

협회장 담화문엔 이 사건과 관련된 언론 보도에 대해 재갈을 물리려는 듯한 내용도 포함되어 있어 충격적이다. 담화문에는 “최근 일부 언론 보도를 통해 협회를 겨냥한 왜곡된 사실과 일방적인 주장들이 쏟아지고 있다”며 “협회는 왜곡된 보도에 대해 언론중재위원회를 통한 공식 반론 보도 및 정정 보도 등도 검토 중이며, 필요한 경우 민·형사상 법적 책임을 끝까지 물을 것”이라고 밝혔다.

하지만 이번 사태는 이미 국가 기관인 경찰의 수사를 거쳐 검찰에 송치됐으며 고용노동부도 직장내 괴롭힘으로 인정해 과태료 처분을 내렸다. 그리고 문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터 역시 KPGA에 고위임원 A씨에 대한 징계를 권고한 사건이다. 협회장 담화문은 국민의 알 권리와 언론 자유를 침해할 가능성이 농후한 위협적인 내용이 담겨 있어 적지 않은 파장이 예상된다.

KPGA 노조는 이에 대해 “협회가 진실을 덮기 위해 피해 직원들뿐 아니라 언론까지 억압하고 있다”며 “정당한 비판마저 허위사실 유포로 몰아가는 태도는 조직 운영의 반민주성과 폐쇄성을 그대로 보여주는 것”이라고 강조했다. 노조는 “협회가 언론과 피해 직원들의 문제 제기마저 ‘외부의 위협’ 으로 규정하고 전면 대립의 자세를 취한 점도 심각한 문제”라고 지적했다.

한편 KPGA 노조는 피해 직원들에 대해 경기지방노동위원회에 부당해고 구제 신청을 준비하고 있다. 그리고 국회 문화체육관광위원회 소속 손솔 의원과 함께 문화체육관광부 및 고용노동부에 지속적으로 KPGA 전반에 대한 근로감독과 사무검사를 촉구할 방침이다.