[헤럴드경제=채상우 기자] 조국혁신당 관계자들이 당원 간담회에서 참석자를 폭행한 혐의로 고소장이 접수돼 경찰이 조사에 나섰다.

8일 영등포경찰서는 지난 2일 조국혁신당 관계자 4명에 대한 상해 등 혐의 고소장을 접수해 조사에 착수했다고 밝혔다.

고소인인 60대 남성 A씨는 지난달 3일 서울 영등포구 국회의사당에서 열린 조국혁신당 당원 간담회에 참가했다가 이들로부터 세 차례에 걸쳐 폭행당해 손목과 무릎 등을 다쳤다고 주장했다.

이날 간담회는 당내 성추행 사건에 대한 당원 의견을 모으는 자리였다. A씨는 주제와 관련 없는 발언을 하다가 사회자 등에게 제지당한 것으로 알려졌다. 경찰 관계자는 “고소인 조사 등을 절차대로 진행할 예정”이라고 밝혔다.

앞서 지난 4월 조국혁신당의 핵심 당직자 B씨가 하급자 C씨를 10개월 가까이 수차례에 걸쳐 신체적 접촉과 성희롱을 해 왔다는 내용의 고소장이 경찰에 접수됐다. 경찰은 관련 조사도 이어가고 있다. 조국혁신당은 6월말 B씨에 대한 중징계를 결의했다.