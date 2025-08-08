상금 1억·상품 2억 상당…아마추어 최대 규모

[헤럴드경제=정호원 기자] 하나카드는 올해 처음으로 ‘하나카드 3번 우드 티샷 여자 아마추어 골프대회’를 개최한다고 8일 밝혔다.

9월 1일부터 지역 예선이 시작되며 장소는 경기 양평 TPC, 경기 여주 이포CC, 충남 당진 플라밍고 CC, 충북 보은 속리산 CC, 경북 엠스클럽의성CC, 경남 고성노벨CC, 전북 고창CC, 제주 그린필드 CC에서 진행된다. 같은 달 29일 본선과 30일 결선을 거쳐 최종 챔피언을 가리게 된다.

참가를 원하는 골퍼는 오는 22일까지 공식 홈페이지 등을 통해 신청할 수 있다. 접수는 선착순이다.

하나카드가 뱅골프와 함께 준비한 이번 대회는 상금 1억원, 상품 2억원을 참가자에 제공한다.

하나카드 관계자는 “그동안 스포츠를 통한 사회적 기업으로서의 역할 수행을 위해 하나페이 프로 당구단 운영 등의 꾸준한 활동을 해왔다”며 “아마추어 선수 지원과 관련한 다양한 활동을 앞으로도 지속해 나가겠다”고 전했다.