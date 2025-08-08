세전 연 4.2% 금리와 美 주식 혜택

[헤럴드경제=신동윤 기자] 키움증권이 오는 10월 2일까지 ‘중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 전용 주가연계파생결합사채(ELB) 가입하고 미국주식 받자!’ 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이벤트 기간 내 중개형 ISA 계좌에서 특판 ELB를 100만원 이상 가입한 고객에게 추첨을 통해 인기 미국주식을 최대 3주 지급한다.

당첨 대상 종목은 애플, 엔비디아, 팔란티어테크, 아이온큐, 그랩홀딩스, 비앤지 푸즈 등 글로벌 기업 주식이다.

ELB는 기초자산의 주가 변동에 따라 얻을 수 있는 수익이 달라지는 채권형 상품이다. 원금과 수익이 지급되는 낮은 위험 상품이지만, 발행사에 신용사건(파산·부도)이 발생하면 원금 손실이 발생할 수도 있다. 키움증권의 신용등급은 AA-(6월 30일 한국기업평가 기준)이다

키움증권의 중개형 ISA 특판 ELB 상품은 세전 연 4.2% 높은 수준의 금리와 절세 혜택을 동시에 누릴 수 있는 기회를 제공한다.

키움증권 관계자는 “중개형ISA 계좌를 활용해 특판ELB도 가입하고 절세혜택까지 모두 누릴 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다”고 말했다.

중개형ISA 특판ELB는 키움증권 홈페이지, 영웅문S# 모바일앱, 영웅문(HTS)에서 청약 가능하며 이벤트 신청은 필수이다. 자세한 내용은 키움증권 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.