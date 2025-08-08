공공도서관 목공서비스 시범운영으로 구비 500만 원 예산 절감 효과 기대 복지관, 어린이집, 도서관 등 공공기관 대상으로 접수

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 자체 목공소에서 운영하는 ‘찾아가는 목공서비스‘를 활용해 공공기관을 대상으로 목공품 방문 수리 서비스를 제공한다고 밝혔다.

이번 사업은 공공도서관을 시범 사업으로 도서의 장기 보관으로 인한 서가 손상 문제를 해결하고 주민 복지 증진과 재정 절감에 크게 기여하며 공공시설의 효율적 운영하기 위해 기획됐다. 목수가 공공기관을 방문해 선반 등 목공품을 수리함으로써 기관의 목공품 사용 문화를 확대하려고 한다.

지역 내 신사동에 있는 내를건너서숲으로도서관은 윤동주 시인 탄생 100주년을 기념해 2018년에 개관한 시문학 특화 도서관이다. 최근 어린이 자료실에 있는 서가 10여 개가 도서 무게로 인해 주저앉고 벌어지는 등 손상이 발생했으나, 도서관 물품 구매예산의 약 58%의 높은 서가 교체 비용 때문에 쉽게 추진되지 못했다.

이에 따라 구는 ’찾아가는 목공서비스‘를 통해 서가 수리를 지원했다. 시범 수리 결과 우수한 품질로 다시 탄생한 서가에 도서관 측은 큰 만족감을 표하며, 전체 노후 서가 정비를 공식 요청했다.

이번 정비 활동은 목공 작업 특성상 소음이 발생하는 점을 고려해 도서관 휴관일인 오는 11일과 18일에 구 자체 인력이 직접 수행할 예정이며, 약 500만 원의 구 예산 절감 효과가 기대된다.

이는 한정된 도서관 예산을 보다 효율적으로 활용, 주민들에게 안전하고 쾌적한 독서 환경을 제공하는데 크게 이바지할 전망이다.

구는 이번 시범 사업을 토대로 관내 복지관, 어린이집, 도서관 등을 대상으로 목공서비스를 홍보하며 신청을 받는다.

신청 방법은 은평구청 공원녹지과 전화로 신청 후 사업신청서를 이메일로 제출하면 된다. 사업 신청이 접수되면 목수가 현장 확인 후 수리 가능 여부를 통해 사업이 진행된다.

김미경 은평구청장은 “앞으로도 찾아가는 목공서비스를 통해 지역 공공기관의 재정 부담을 줄이고 주민 복지 기능 강화에 최선을 다하겠다”고 말했다.