CEO·연예인·일타강사 등 29인 부자의 집 철저한 커스터마이징, 높은 층고로 웅장함 강조 입지·뷰·설계 등 “어느것 하나 비교대상이 없다”

‘도심 속 빌딩은 어떤 모습으로 지어야 할까’라는 질문에 답을 줄 의미 있는 건축물이 되도록 설계하겠습니다.” 에테르토 청담을 설계한 라파엘 모네오 인터뷰(2020년 2월 현장 부지 탐방 후)

[헤럴드경제=서정은 기자] 대한민국 부(富)의 정점 강남구 청담동. 청담동 명품거리에 늘어선 각종 브랜드의 플래그십 스토어, 한강변을 수놓는 100억원대 이상 초고가 아파트들만 봐도 청담동의 위상을 알 수 있다.

국토교통부에 따르면 ‘에테르노청담’은 올해 전국에서 공시가격이 가장 높은 아파트다. 464㎡(이하 전용면적) 기준 공시가격은 200억6000만원으로 1년만에 72억원이 뛰었다. 보유세만 2억원이 넘는다.

4년 연속 공시지가 1위였던 ‘더펜트하우스 청담(PH129)’을 밀어낸 이 곳. 아파트 공시가 ‘200억원’ 시대를 연 에테르노청담은 다른 곳과 무엇이 달랐을까.

①아이유의 그 집…단 ‘29가구’만 산다

‘에테르노청담’이 대중들에게 각인된 건 가수 겸 배우 아이유의 집으로 알려진 뒤 부터다. 아이유는 2021년 244㎡ 세대를 대출없이 130억원에 분양받은 것으로 알려졌다. 당시 최연소 소유주로 이름을 올렸는데, ‘영리치’들이 하이엔드 주택 시장의 신흥 부류로 거론되던 때와 맞물려 화제가 됐다.

에테르노청담은 분양가가 평당 2억원에 달해 등장부터 국내 ‘최고가’라는 타이틀을 얻었다. 분양금액이 100억~150억원에 형성됐는데 분양가 상한제와 공개청약 규제를 피할 수 있는 29가구수로 구성돼 희소성을 높였다. 에테르노청담의 후속인 에테르노압구정이나 공시가격 2위인 PH129 모두 29가구인 점을 고려하면, 하이엔드 주택의 29가구수는 이제 공식화된 듯 하다.

에테르노청담은 2023년 말 준공승인을 받아 그 다음해 1월부터 입주가 시작됐다. 토지거래허가구역으로 실거주요건을 채워야해 아직 실거래 신고사례는 없다. 다만 공시가격이 통상 실거래가의 65% 안팎으로 평가되는 점을 보면, 에테르노청담 464.11㎡의 실거래가는 300억원 중반대에 형성 될 것으로 전망된다.

이런 이유로 최근에서야 매물 등록이 이뤄지고 있다. 최근 나오는 매물들도 매매가 아닌 전세·월세다. 231㎡는 전세 120억원, 월세는 보증금 20억·5000만원에 매물이 나왔다.

청담동 소재 공인중개사 대표 A씨는 “입주한지 1년이 지나니 그나마 한두건 등록된건데, 실제로는 성사된게 없다고 봐야된다”며 “중개 하기 어려운 매물이라 나도 유튜브를 통해 내부를 봤다”고 귀띔했다.

② 건축 거장의 설계…‘부의 상징’ 다 담았다

에테르노청담을 설계한 인물은 라파엘 모네오다. 모네오는 건축계의 노벨상으로 불리는 ‘프리츠커상’을 받은 거장으로, 에테르노청담은 그가 설계한 아시아 지역의 첫 단지다. 모네오는 스웨덴에 있는 스톡홀롬 현대미술관, 미국에 있는 천사들의 모후 대성당, 스페인 국립 로마 예술박물관 등 환경과 조화를 이룬 세계적인 건축물을 설계했다.

에테르노(Eterno)는 스페인어로 ‘영원’이란 뜻이다. 이에 맞게 서울 한강변의 지형과 건축물의 조화를 통해 랜드마크로 공고히 자리잡게하려는 설계의 흔적이 역력하다. 특히 황금비율의 ‘파사드(출입구가 있는 정면부)’, 수직기둥과 가로선을 활용해 개별 세대의 독립성을 강조하면서도 전체적으로는 통일된 건축물의 느낌을 부각했다.

에테르노청담이 가지고 있는 차별점은 ‘높이’에 있다. 29세대에 불과하지만 건물 높이로만 따지면 91미터(m)에 이른다. 35층 청담자이의 높이 104~105m와 맞먹는 높이다. 특히 1층 로비가 10m 넘게 설계된 것은 물론 단층세대도 천장이 4m고, 복층은 7m에 달하는 것으로 알려졌다. 통상적으로 공동주택의 천장 높이는 2.3m인데, 에테르노 거주민들은 2배 가까운 높이의 창 밖으로 한강을 바라본다.

높은 천장은 전세계적으로 통용되는 ‘부의 상징’이다. 부호들은 도심 속 자연경관을 누릴 수 있는 공간감과 개방감을 극대화한 주거 공간을 선호하기 때문이다.

뉴욕 맨해튼엔 ‘220 센트럴 파크 사우스’가 있다. 총 79층 건물 중 꼭대기 4개 층에 걸쳐 조성된 펜트하우스는 센트럴파크를 한눈에 내려다볼 수 있는 게 특징이다. 2019년 켄 그리핀 시타델 최고경영자(CEO)가 2억3800만달러를 주고 매수했는데, 현재 환율로 환산하면 3400억원 가량 된다.

영국 런던엔 ‘원 하이드 파크’가 있다. 이름에서 알 수 있듯 테라스에서 하이드 파크를 그대로 바라볼 수 있다.

천장고가 높으면 설계나 인테리어 측면에서도 과감한 시도가 이뤄지기 좋다. 조명 설치가 다양하고 환기 측면에서 유리한 것도 물론이다.

에테르노는 지하4층부터 지상 20층 1개으로 구성돼있고, 전용면적 기준 244~497㎡으로 대형 평수와 초대형 평수로 구성돼있다. 층별로 보면 1층 로비, 저층인 2~5층까지는 273㎡ 복층형이며 6~16층에는 단층으로 설계됐다. 17~18층은 273㎡ 스카이펜트형 2가구, 19~20층에는 497㎡ 슈퍼펜트형 1가구로 구성됐다. 최상단에 있는 19~20층 세대는 루프탑까지 쓸 수 있는 것으로 알려졌다. 세대별로 방4·욕실2부터 가장 넓은 세대는 방5·욕실4로 구성돼있다. 주차대수는 가구당 약 5대에 이른다.

세대수 자체는 적지만 구조로 놓고보면 단층형, 복층형, 펜트하우스형 등 비교적 다양한 설계를 갖췄다. 입주 전부터 수차례의 면담 등을 거쳐 철저히 입주민 요구에 맞는 ‘커스터마이징’ 인테리어가 이뤄졌다고 한다.

입주 전에 에테르노 측에 요청해서 커스터마이징 인테리어를 다 했는데, 마음에 안든다고 수십억 들여서 다시 갈아엎으신 분들이 꽤 있어요. 이 다음 사람도, 다다음 사람도 그럴걸요. 김윤은 BSN빌사남부동산중개법인 공인중개사

③ 영구적 ‘한강뷰’에 교통 접근성 좋아… 청담동서도 1등 입지

입지측면에서 보면 에테르노청담은 고급빌라들이 늘어서있는 오솔길 라인에 있다. 옛 씨티아파트 부지에 만들어졌는데 인근 영동대교, 올림픽대로, 도산대교 등이 가까워 교통 접근성이 높다. 한강변 최근접이라 영구적인 한강조망권을 누릴 수 있는 곳으로 손꼽힌다. 건물 앞으로 나오면 2~3분 거리에 갤러리아 명품관이 있고 압구정로데오역과도 다닐 수 있어 생활 편리성을 높였다. 이밖에 청담아트센터를 비롯해 다양한 갤러리와 문화 공간도 가까이 있다.

김윤은 공인중개사는 “청담동 안에서도 한강뷰에 테라스를 갖추고 최고의 조망을 누릴 수 있는 곳은 에테르노청담 뿐”이라며 “내부 자재 등이 최고급인 것 외에도 최근 지어졌다는 점, 입지와 뷰 측면에서 확연한 차이점이 있다”고 말했다.

그렇다고 해서 주택 자체의 ‘접근성’이 낮아진 건 아니다. 도산대로와 직선거리로는 가깝지만 블록 자체가 떨어져있어 외부 시야를 차단할 수 있다. 프라이빗한 거리감을 확보해 폐쇄적이면서도 개방적인, 양가적인 입지를 극대화했다. 청담초등학교와는 도보로 9분거리다. 청담중·청담고등학교와도 가까워 ‘영리치’ 뿐 아니라 학부모들에게도 학군 고민을 덜수 있다.

이재국 한국금융연구원 겸임교수는 “대형 면적에 보안·프라이버시 등 여러 측면에서 완벽하고 특수하다”며 “그야말로 세대수가 너무 작은것이 아쉬운 점”이라고 평가했다.

28인의 ‘아이유 이웃’, 이름 대면 안다

에테르노청담에 거주하는 소유주들의 면면을 살펴보면 아이유부터 수능 일타강사, 기업 최고경영자(CEO) 등 다양하다. 떠오르는 ‘영리치’들이 선택했다고는 하지만 특정 연령대에 관계없이 고른 분포도를 가지고 있다.

대중적으로 알려진 인물로는 아이유 외에 강민철 메가스터디 강사가 있다. 1988년생인 강민철 강사는 2016년 1월 메가스터디 러셀대치 학원에서 강의를 시작한 뒤, 단기간에 수강생수를 불려 이름을 날린 인물이기도 하다. 2021년 6월 이곳을 대출없이 전액 현금으로 주고 산 것으로 알려져있다.

내로라하는 기업인들도 이 곳을 선택했다. 배틀그라운드 개발자로 알려진 김창한 크래프톤 대표, 이승건 비바리퍼블리카 대표, 한성수 플레디스엔터테인먼트 대표 등이 대표적이다.

464㎡로 19~20층 복층 구조의 슈퍼펜트하우스는 조영식 바이오노트 의장이 소유하고 있는 것으로 알려졌다. 조 의장의 회사는 코로나19 자가진단키트 제조업체로, 팬데믹 기간 동안 1조4000억원대의 순이익을 남겨 화제가 됐다.

윤호중 HY(한국야쿠르트)그룹 회장도 에테르노청담을 매입한 것으로 알려졌다. 부동산등기부등본에 따르면 윤 회장은 지난해 10월 29일 에테르노청담의 2층 255.09㎡ 세대의 매매를 한 것으로 파악된다. 이후 1월 3일 매매가 305억원을 납부했다. 당시 국내 공동주택 거래 사상 최고가를 기록해 화제가 된 바 있다.

다음은 에테르노 압구정…손흥민 선수 400억원에 분양받아

에테르노청담을 설계한 모네오는 에테르노청담의 후속작인 에테르노압구정의 설계까지 맡았다. 에테르노압구정을 “일대의 왕관같은 곳”이라고 말한 것으로 미뤄볼 때, 이곳과는 또 다른 웅장함을 추구할 것으로 전망된다. 에테르노압구정은 최소 200억원부터 분양가가 시작한다.

최근에는 손흥민 선수가 400억원에 그랜드 디럭스 펜트하우스를 분양받은 것으로 알려져 이목을 끌고 있다. 에테르노압구정 또한 총 29가구 규모로, 오는 2028년 준공 예정이다. 에테르노청담보다 1.6배 가량 크며 옛 효성빌라 부지에 위치한다.