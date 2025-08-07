7일 구윤철 경제부총리와 간담회

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]유정복 인천광역시장은 7일 구윤철 경제부총리를 만나 인천시 주요 현안에 대한 국비 예산 반영을 건의했다.

유 시장은 이날 정부서울청사에서 구 경제부총리와 간담회를 통해 “인천은 국제공항과 항만, 경제자유구역을 품고 있는 대한민국을 대표하는 교통·물류의 요충지임에도 불구하고 서울을 잇는 동서축의 교통망과 지방으로 이어지는 남북측의 교통망 확충이 절실하다”면서 인천발 KTX 직결 사업과 광역급행(M)버스 준공영제 전환 및 국비 지원을 요청했다.

또 국내외 이동객의 대다수가 인천을 통해 입국하는 상황을 언급하며 해외에서 유입되는 감염병에 선제적으로 대응할 수 있는 시스템 구축의 필요성을 강조했다.

특히, 코로나19와 같은 신종 감염병 발생 시 초기 대응 역량을 강화하기 위해 인천 감염병 전문병원 구축사업에 대한 국비 지원을 건의하는 등 시민의 편의와 직결되는 주요 현안사업에 대해 정부 차원의 협조와 예산 지원이 절실함을 강조했다.

유 시장은 “건의 사업들은 인천시의 중장기 발전뿐 아니라, 국가균형발전과 수도권 상생 측면에서도 반드시 필요한 사업”이라며 “정부의 적극적인 협조와 예산 지원을 요청한다”고 말했다.

한편, 인천시는 내년도 국비 확보 목표액을 보통교부세 포함 총 6조5000억원 이상으로 설정하고 기획재정부의 정부예산안 심의 기간 동안 각 실·국 별로 미반영 사업에 대한 재검토 및 대응 전략을 수립하고 있다.

또 오는 9월 정부예산안이 국회에 제출된 이후에는 중앙협력본부 내 ‘국비확보상황실’을 운영하는 등 국회 예산심의 전 과정에 걸쳐 실시간 대응 체계를 갖춰 국비 확보에 총력을 기울일 방침이다.