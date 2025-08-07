서울페이+ 통한 구매 편의성과 1년간 사용 가능 기간 15% 할인 적용과 함께 페이백·포인트 적립 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 8일 오전 10시부터 1억 원 규모의 ‘성북땡겨요상품권’을 발행한다고 밝혔다.

‘성북땡겨요상품권’은 서울시 공공배달앱 ‘땡겨요’에서 사용할 수 있는 전용 상품권으로, 1인당 월 최대 20만 원까지 구매 가능하며 보유 한도는 100만 원이다. 구입일로부터 1년간 사용이 가능하고, 서울페이+ 앱을 통해 구매하고 땡겨요 앱을 통해 사용할 수 있다.

이번 상품권 발행에는 15% 할인 혜택과 함께 페이백 이벤트가 마련됐다. 결제 금액의 10%가 익월 20일에 땡겨요상품권으로 지급되고, 주문 즉시 땡겨요포인트 5%가 적립된다. 페이백은 광역사랑상품권, (신)성북사랑상품권, (신)성북땡겨요상품권으로 결제할 경우에만 적용되며, 예산 소진 시 종료된다.

또 2만 원 이상 음식을 두 차례 주문하면 1만 원 쿠폰이 예산 소진 시까지 무제한 지급된다. ‘서울배달+가격제’에 참여하는 9개 치킨 브랜드에서는 최대 30% 할인 혜택도 제공된다. 민생회복 소비쿠폰을 서울사랑상품권으로 지급받은 경우 ‘서울배달+땡겨요’에서 사용할 수 있어 소비자 선택의 폭도 넓어졌다.

이승로 성북구청장은 “어려운 경제 여건 속에서 구민 여러분과 지역 소상공인 모두에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 올해 성북사랑상품권과 페이백 이벤트 등 다양한 지원 정책을 마련했다”며 “성북사랑상품권 매진에 이어 이번 ‘성북땡겨요상품권’ 또한 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.