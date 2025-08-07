접수 9월 14일까지…총 상금 420만원

[헤럴드경제=박준환 기자]파주시(시장 김경일)가 오는 10월 열리는 「2025 파주시 건축문화제」와 연계해 ‘건축, 도시를 잇다 사람을 담다’를 주제로 시민 아이디어 공모전을 개최한다.

9월 14일까지 진행하는 이번 공모전은 파주시에 소재한 건축공간을 배경으로 한 사진이나 영상에 다양한 아이디어를 가미한 작품을 대상으로 하며, 일반 부문과 어린이 부문으로 나누어 심사가 이루어진다. 대한민국 국민 누구나 참가할 수 있으며, 총 상금 420만원이 수여된다.

일반 부문의 경우 사진이나 영상에 그림문자(이모티콘), 그래픽도안, 손그림(드로잉), 손글씨 등을 활용한 작품을 간단한 설명과 함께 제출하도록 했다. 어린이 부문은 파주시청 누리집에 제시된 밑그림 중 가장 선호하는 한 가지 그림을 내려받아 색칠하거나 오리기, 붙이기 등 다양한 방식으로 작품을 꾸며 제출하면 된다. 응모 작품은 온라인 구글폼을 통해 파일 형태로 제출해야 한다.

공모가 완료되면 전문가의 심사를 거쳐 일반 부문 18작품, 어린이 부문 14작품, 총 32점의 우수작이 선정된다. 선정된 작품은 「2025 파주시 건축문화제」 개막식에서 시상하며, 10월 17일부터 본 행사장에 전시될 예정이다.

임세웅 허가총괄과장은 “이번 공모전을 통해 시민들의 일상에서 숨겨진 건축물이나 공간을 새롭게 바라보는 계기가 되길 바란다”며 “시민이 참여하는 과정 자체가 파주의 건축에 관한 관심을 높이고, 더 나아가 많은 사람이 직접 파주의 건축을 찾아보러 오는 계기가 될 수 있을 것”이라고 했다.

자세한 사항은 파주시청 누리집을 통해 확인할 수 있다.