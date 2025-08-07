[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘그만 사야겠다’고 다짐하고 마지막으로 구매한 복권이 21억원에 당첨됐다는 사연이 전해졌다.

6일 동행복권은 공식 홈페이지에 ‘연금복권720+’ 274회차 1·2등 동시 당첨자 A씨 사연을 소개했다.

A씨가 복권을 구매한 곳은 제주시 화북일동의 한 복권 판매점이다.

평소 일주일에 한 번씩 로또 복권을 구매해 오던 그는 당첨이 되지 않자 이번을 끝으로 복권을 더이상 사지 않을 생각이었다고 한다.

A씨는 ‘마지막으로 사는 김에 연금복권도 함께 사볼까’하는 마음에 로또와 연금복권 한 세트를 구매했다고.

며칠 뒤 A씨는 집에서 QR코드로 당첨 여부를 확인했다. 놀랍게도 연금복권 1등과 2등에 동시 당첨됐다. 믿기지 않았던 A씨는 부모님 방으로 달려가 당첨 여부를 다시 확인한 뒤 기쁨을 나눴다고 한다.

A씨는 “가장 먼저 떠오른 생각은 ‘드디어 효도했구나’였다. 미래를 위한 학비 걱정이 많았는데 당첨금으로 해결할수 있어서 기분이 좋다”고 말했다.

그는 “최근에 물에 빠진 사람들을 살리는 꿈”을 꿨다고도 밝혔다.

한편 A씨가 받을 당첨금은 1등 1장, 2등 4장으로 총 21억6000만원이다. 1등 당첨금은 매달 700만원씩 20년간 연금 형식으로 지급되며 세금을 뗀 실수령액은 546만원 정도다. 2등 당첨금은 매달 100만원씩 10년간 지급되며 실수령액은 약 78만원이다.