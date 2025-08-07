2Q 영업익, 22.7% 는 5389억원 매출도 6.4% 늘어난 7조5160억원 “투자를 통한 성장, 실속경영 지속”

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대글로비스가 지난해 6월 창사 이래 처음으로 연 CEO 인베스터데이에서 중장기 미래 전략을 공언한 이후 가시적인 성과를 만들어 내며 2분기 연속 역대 최대 실적을 경신하는 등 전 사업 영역에서 괄목할만한 성과를 내고 있다.

7일 현대글로비스는 코스피 시장에서 장중 16만9400원까지 오르며 역대 최고치를 기록했다고 밝혔다. 올 들어 1~2분기 연속으로 사상 최대 실적을 기록한 데 이어 하반기에도 해운사업을 중심으로 한 긍정적인 수익성 향상 시그널이 감지되며 투자자의 이목이 집중되고 있는 것으로 풀이된다.

현대글로비스의 실적은 최근고공행진 중이다. 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 22.7% 증가한 5389억원, 매출은 7조5160억원으로 6.4% 증가했다. 특히 당기순이익은 5026억원으로 전년 대비 60.5% 늘었다.

1분기에도 영업이익이 5019억원으로 전년 동기보다 30.4% 증가함. 매출 역시 7조2234억원으로 9.7% 증가했다. 또한 상반기 전체로 보면 매출액은 14조7394억원, 영업이익은 1조408억원을 기록해 지난해 같은 기간과 비교하면 각각 7.6%, 30.1% 상승했다.

전 사업 분야에서도 호조를 보였다. 특히 해운 분야에서 비계열 고객사 물량 선적 증가와 선대운영 합리화 노력을 통한 원가 개선, 항로 다변화 등 가시적 성과가 확대되면서 운영 효율성이 크게 개선되며 시장 기대 이상의 실적을 거뒀다.

한 업계 관계자는 “현대글로비스는 역대 최대 실적을 바탕으로 ‘투자를 통한 성장’이라는 외형과 내실을 다잡는 실속 경영에 주력하고 있다”라면서 “자본시장에서도 양호한 시선을 보내며 주가 역시 역대 최고가를 기록하는 등 하반기 성장 기대감을 더욱 키우고 있는 것 같다”고 분석했다.

이같은 상황에서 향후 배당 확대 기대감도 커지는 상황이다. 향후 3년간 최소 배당성향 25% 이상을 유지하고 있다. 상반기 실적을 고려할 때 동일한 배당 성향을 유지해도 주당 배당금 증가율이 전년 대비 훨씬 클 것으로 예상된다. (2024년도 주당 배당금 3700원)

한편 지난해 6월 창사 이래 첫 개최한 CEO인베스터데이에서 밝힌 중장기 목표들이 단계적으로 실행되며 가시적인 결과물을 만들어 내고 있다.