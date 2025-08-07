백경현 시장 “시민의 안전· 불편 해소는 아무리 강조해도 지나치지 않다”

[헤럴드경제=박준환 기자]구리시(시장 백경현)는 지난 7월 20일 집중호우로 왕숙천이 범람하여 피해가 발생한 왕숙천 자전거 쉼터와 자전거도로의 복구 공사를 완료했다고 7일 밝혔다.

시는 이번 복구 작업에서 시민의 안전과 불편 해소를 최우선 과제로 삼았다. 이에 따라 시민들의 안전을 위협하는 파손된 자전거도로 정비를 먼저 신속하게 완료했다. 이를 통해 자전거를 이용하는 시민들의 불편함을 신속하게 해소하고, 안전한 환경에서 자전거를 이용할 수 있도록 했다. 현재는 공사가 완료되어 시민들이 안전하고 편리하게 왕숙천 자전거 쉼터와 자전거도로를 이용할 수 있는 상태이다.

이후 쉼터 주변 유실된 보도블록 정비를 완료하였고, 침수 피해로 뽑히거나 훼손된 운동기구, 안내판 등의 쉼터 시설물을 재설치해 안전사고가 발생하지 않도록 최선을 다했다.

백경현 시장은 “시민의 안전과 불편 해소는 아무리 강조해도 지나치지 않는 명제”라며, “시민들이 안전하고 쾌적하게 자전거쉼터와 자전거도로를 이용할 수 있도록 관리에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.