트럼프 행정부, 반도체에 100% 관세 세계 최대 파운드리업체 TSMC는 예외 TSMC, 미국에 1000억달러 규모 투자 미국, 대만에 20% 관세 부과 “협상 중”

[헤럴드경제=김수한 기자] 세계 최대 반도체 파운드리(위탁생산) 업체인 대만 TSMC는 도널드 트럼프 미 행정부가 반도체에 부과하는 100% 관세를 면제받는다고 AFP 통신이 7일 보도했다.

류징칭 대만 국가발전위원회(NDC) 주임위원(장관급)은 이날 의회 브리핑에서 “대만의 주요 수출기업이자 미국에 공장을 갖고 있는 TSMC는 (반도체 관세에서) 면제된다”고 말했다.

그는 이어 “일부 대만 반도체 업체들은 이번 100% 관세의 영향을 받을 수 있지만, 그들의 경쟁자들 또한 마찬가지로 관세를 적용받을 것”이라면서 “현재 대만은 세계에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 선두주자가 경쟁자들과 똑같은 출발선에 선다면 선두주자는 계속 앞서나갈 수 있다고 생각한다”고 밝혔다.

그는 또 “이는 (관세 영향에 대한) 예비적 의견이며, 앞으로 계속 상황을 관찰하고 중단기 지원책을 제안할 것”이라고 강조했다.

이러한 발언은 트럼프 대통령이 지난 6일(현지시간) 반도체에 약 100%의 품목별 관세를 부과할 것이라고 밝힌 이후 나왔다.

인공지능(AI) 칩 선두주자인 엔비디아는 칩 대부분을 대만 TSMC에 위탁하고 있다.

TSMC에 관세가 부과되면 엔비디아뿐 아니라 반도체 공급망을 공유하는 미국 빅테크(거대 정보통신기업)에 직격탄이 될 것으로 우려됐다.

트럼프 대통령은 구체적인 시행 시점에 대해서는 언급하지 않았다.

대만은 전 세계 칩의 절반 이상을 생산하는 반도체 제조 강국이다.

특히 고급 칩의 경우 대부분 대만에서 만들어진다.

TSMC는 미국에 추가로 1000억달러(약 147조원)를 투자하겠다고 선제 발표해 대만이 미국과의 관세협상에서 이점이 있을 것이란 관측이 나온 바 있다.

하지만 트럼프 대통령은 대만에 20%의 상호관세를 부과했다.

대만 정부는 관세율 20%는 임시이며, 양국 간 협상이 계속 진행 중이라고 밝혔다.