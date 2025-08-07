[헤럴드경제=이명수 기자] 북한 주민 1명이 지난달 말 서해 한강중립수역을 통해 귀순한 것으로 확인됐다. 이재명 정부 들어 북한 주민 귀순은 지난달 3일 중서부전선 군사분계선(MDL) 귀순 이후 이번이 두번째다.

합동참모본부는 7일 “우리 군은 지난 7월 31일 목요일 새벽 한강 중립수역 일대에서 북한 인원의 신원을 확보해 관계기관에 인계했다”고 밝혔다.

군은 지난달 30일 야간 한강 중립수역 이북 지역에서 우리 군 감시장비로 미상 인원을 최초 식별했다. 해당 인원은 인천 강화군 교동도 앞 해상에서 스티로폼을 몸에 묶은 채 헤엄쳐 귀순한 것으로 알려졌다.

군은 10여시간 동안 정상적인 경계작전을 통해 해당 인원을 추적, 감시했다. 31일 새벽 4시께 한강 중립수역(이남 지역) 일대에서 연안 전투정을 이용해 구조했다. 구조 지점은 수심 11m였으며 간조로 물이 차오르던 중이었다고 한다. 우리 군은 유엔사와도 관련 내용을 공유했다.

군 관계자는 “당시 해당 인원은 손을 흔들며 구조 요청을 했다”며 “우리 군은 ‘대한민국 해군입니다. 귀순의사 있으십니까’라고 묻고, 신병을 확보해 관계기관에 인계했다”고 설명했다.

군은 작전에 기여한 인원과 부대에게 포상할 예정이다.

합참은 “북한군의 특이동향은 없었다”고 밝혔다.