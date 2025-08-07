회사 “산화생분해 아닌 미생물·열·수분 의해 분해”

삼화페인트공업이 ‘생분해 페인트용기’(사진)를 개발했다고 7일 밝혔다.

이 생분해 용기는 생분해 소재인 PBAT(폴리부틸렌 아디페이트 테레프탈레이트)와 석회석을 결합해 제조된다. PBAT는 분해촉진제를 첨가해 분해하는 산화생분해 방식과 달리 미생물, 열, 수분 등 자연적 요소에 의해 분해된다. 퇴비화 조건에서 6개월 이내 90% 이상 분해돼 자연으로 돌아간다고 회사 측은 설명했다.

생분해 용기는 삼화의 고품격 수성페인트 ‘아이럭스 10ℓ’에 우선 적용됐다. 아이럭스 제품들은 아이가 있는 공간에도 안심할 수 있다는 개념의 제품이다. 친환경 고품질 페인트로, ‘환경표지인증’을 획득했다.

삼화는 생분해 용기 개발을 위해 지난해 1월 SKC의 생분해 소재사업 투자사인 SK리비오와 용기 제조회사 피앤비와 업무협약을 체결하고, 공동 연구개발에 협력해 왔다. 삼화는 용기에 ‘Think Green’(자연을 생각한다)이란 문구를 적용해 제품을 출시했다. 이를 통해 소비자의 친환경적 선택을 유도하겠다는 계획이다.

삼화페인트 관계자는 “환경보호와 친환경 가치를 실현하기 위해 기술 개발에 박차를 가하고 있다. 생분해 용기 적용을 확대할 예정”이라 했다.