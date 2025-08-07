국내 최대 전시회 ‘K-디스플레이 2025’ 개막 삼성D, XR기기 겨냥 초미세 올레도스 선보여 LGD, 탠덤 OLED 적용 노트북용 OLED 공개

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 7일 개막한 국내 최대 규모의 디스플레이 산업 전시회에서 차세대 유기발광다이오드(OLED) 기술을 선보였다.

중국이 강력한 내수시장을 기반으로 OLED 시장에서 빠르게 쫓아오고 있는 가운데 양사는 차별화된 기술력으로 중국과의 격차를 벌리겠다는 의지를 내비쳤다.

한국디스플레이산업협회장을 맡고 있는 이청 삼성디스플레이 대표이사 사장은 이날 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘K-디스플레이 2025’ 개막식에서 “한국 디스플레이의 미래는 ‘융합’과 ‘연결’에 달려 있다. 단일 기업의 힘만으로 기술적 한계를 돌파하고 새로운 경쟁 구도를 만들어 가는 것이 쉽지 않기 때문”이라고 말했다.

그러면서 “산업계의 기술 개발 노력뿐만 아니라 정부의 전략적 지원, 학계의 창의적인 연구, 이들 간의 긴밀한 연계와 협업이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

삼성디스플레이는 이번 전시회에서 최신 스마트폰보다 8~10배 선명한 초미세 올레도스(OLEDoS·OLED on Silicon) 패널을 소개하며 앞선 기술력을 강조했다.

1.3인치 화이트(W) 올레도스의 해상도는 4000PPI(1인치당 픽셀 수)로, 최신 스마트폰(500PPI 안팎)보다 8배 더 조밀하다. 삼성디스플레이는 관람객들이 마치 확장현실(XR) 기기를 착용한 것처럼 두 눈으로 올레도스 화질을 체험할 수 있는 양안 데모제품을 전시해 이해도를 높였다.

폴더블 스마트폰에 탑재된 OLED 패널의 내구성을 보여주기 위해 냉동고 속 아이스크림 옆에서 스마트폰을 반복적으로 접었다 펴는 폴딩 테스트 과정도 시연했다.

삼성디스플레이는 밝기가 6000니트(nit)에 달하는 차세대 스마트워치용 마이크로 LED도 최초 공개했다. 지금까지 공개된 워치용 제품 중 최고 수준이다. 올 1월 미국 CES 2025에서 선보인 4000니트 워치용 마이크로 LED보다 2000니트 더 밝다.

이 제품의 해상도는 326PPI로, 직사각형 워치용 패널 안에 30마이크로미터(㎛·100만분의 1m) 이하 크기 적색·녹색·청색 LED 칩을 약 70만개 전사했다. 디스플레이를 자유자재로 구부릴 수 있어 다양한 디자인을 구현할 수 있으며 구부려도 보는 각도에 따라 휘도와 색이 변하지 않는 것이 특징이다.

마이크로 LED는 별도의 광원 없이 개별 칩이 화소를 구현하는 무기발광 디스플레이다. 휘도가 높으면서 소비전력은 적어 차세대 디스플레이 소자로 각광 받고 있다.

LG디스플레이는 4세대 OLED 기술을 적용한 ‘83인치 대형 OLED 패널’과 세계 최고 휘도(1500니트)·주사율(540Hz)을 갖춘 27인치 모니터용 OLED 패널(QHD) 등을 선보이며 OLED 기술력을 과시했다.

4세대 OLED 기술은 업계 최초로 빛의 삼원색(적·녹·청)을 모두 독립된 층으로 쌓은 프라이머리 RGB 탠덤 기술을 기반으로 한다. 밝기는 최대 4000니트에 달한다. LG디스플레이는 직전 세대와 4세대 OLED 대형 패널을 나란히 전시해 관람객들이 입체감과 색재현율 차이를 직접 확인할 수 있도록 했다.

탠덤 OLED를 적용한 14인치 노트북용 OLED 패널도 선보였다. 2019년 세계 최초로 탠덤 OLED를 적용한 차량용 OLED를 양산한 LG디스플레이는 노트북에도 탠덤 OLED를 적용하며 차세대 IT용으로 영역을 확장하고 있다.

탠덤 OLED는 스스로 빛을 내는 유기발광층을 두 개의 층으로 쌓은 기술이다. 유기발광층을 한 층으로 구성한 기존 OLED보다 최대 두 배 더 밝고, 소비전력은 최대 50% 절감할 수 있다.

LG디스플레이는 2023년 휘도와 수명을 더 개선한 2세대 탠덤 OLED 개발에 성공해 양산 중이며 현재 3세대 탠덤 OLED를 개발하고 있다.

아울러 네 면의 베젤을 없앤 ‘제로 베젤’ 구조의 22.3인치 마이크로 LED도 공개했다. 테두리가 없어 건축용 타일처럼 원하는 크기와 형태로 자유로운 디스플레이 구성이 가능한 것이 특징이다.