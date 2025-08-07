연이은 낭보…시스템반도체 반등 기대감↑ 아이폰 ‘눈’ 역할 이미지센서 공급 추정 日 소니가 장악한 애플 CIS 공급망 뚫어 적자 허덕인 시스템LSI·파운드리 분위기 전환

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 미국 전기차 업체 테슬라에 이어 애플 아이폰에 들어갈 차세대 칩까지 수주하면서 장기간 침체됐던 비메모리 반도체(시스템LSI·파운드리) 사업의 반등 기대감이 커지고 있다.

삼성, CIS 소니 독점망 뚫어

7일 업계에 따르면 삼성전자가 이번에 애플로부터 수주한 제품은 차세대 아이폰에 탑재될 CMOS 이미지센서(CIS)로 추정된다. 삼성전자는 이에 대해 “고객사 관련 세부 사항은 확인할 수 없다”고 말했다.

이미지센서는 렌즈를 통해 들어오는 빛의 색상과 강도를 전기 신호로 바꿔주는 반도체다. 스마트폰과 태블릿 등 모바일 기기, 자동차에 탑재돼 ‘눈’의 역할을 한다. 삼성전자는 ‘아이소셀’이란 이름으로 이미지센서 사업을 하고 있다.

삼성전자는 그동안 애플에 메모리반도체와 디스플레이 패널 등을 공급해왔지만 아이폰용 이미지센서 납품이 성사된 것은 이번이 처음이다. 애플은 아이폰에 일본 소니의 이미지센서만을 전량 탑재해왔다.

애플을 등에 업은 소니는 전 세계 이미지센서 시장의 51.6%(2024년 기준)를 점유하고 있을 만큼 강력한 독주 체제를 형성하고 있다. 삼성전자는 15.4%로 소니와 큰 격차를 보이며 2위에 머물러 있다. SK하이닉스의 경우 선두 기업들과의 격차에 따른 수익성 저하로 지난 3월 이미지센서 시장에서 공식 철수를 선언한 바 있다.

그동안 반도체 업계는 시스템반도체 설계를 담당하는 삼성전자의 시스템LSI 사업부의 올해 주요 사업 과제로 모바일 애플리케이션 프로세서(AP) ‘엑시노스 2600’의 갤럭시 S26 탑재와 더불어 애플 아이폰 이미지센서 공급망 진입을 거론해왔다.

삼성전자는 이미 갤럭시 스마트폰을 비롯해 중국 샤오미, 비보와 모토로라 등에 이미지센서를 공급하고 있지만 그간 애플 공급망에는 진입하지 못했다.

애플, 관세 부담 등으로 현지 생산 눈 돌린 듯

이번에 아이폰용 이미지센서 공급의 물꼬를 트면서 본격적인 추격 기반을 마련했다는 분석이 나온다. 소니 중심의 견고한 단일 공급체제를 깨고 애플이 삼성전자에도 손을 뻗으며 복수 공급사를 택한 것도 의미가 크다는 평가다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체 등을 비롯한 전방위 관세 압박으로 미국 내 생산체제 구축을 강조하고 있는 가운데 삼성전자가 미국 현지에 생산시설을 두고 있는 것이 주효했다는 해석이 나온다.

애플로서는 관세에 따른 비용 상승의 충격을 피하기 위해 일본에서 이미지센서를 생산하는 소니보다 텍사스주 오스틴에 공장이 있는 삼성전자에 눈을 돌릴 수밖에 없었을 것이란 분석이다.

애플 아이폰에 공급할 차세대 칩은 삼성전자 오스틴 공장에서 생산하게 된다. 그동안 대형 고객사 빈곤으로 가동률이 낮았던 삼성전자 파운드리 사업부도 점차 활기를 되찾을 것으로 예상된다.

앞서 삼성전자는 테슬라와 22조8000억원 규모의 AI 칩 공급 계약을 맺으면서 파운드리 사업부의 반등 계기를 마련했다. 삼성전자 파운드리는 2033년까지 8년에 걸쳐 2나노 공정을 기반으로 AI칩 ‘AI6’를 생산해 테슬라에 공급하기로 했다.

이재용, 테슬라 이어 애플 수주도 핵심역할

테슬라에 이어 이번 성과 역시 이재용 삼성전자 회장이 핵심 역할을 한 것으로 보인다. 이 회장은 글로벌 IT 및 자동차 기업들과 수년간 꾸준히 네트워크를 유지해오며 전방위적인 경영 행보를 펼쳐오고 있다.

최근 대법원에서 무죄가 확정되며 사법 리스크에서 벗어난 이 회장은 지난달 대미 관세협상 지원을 위해 워싱턴 출장길에 오르며 본격적인 대외 활동에 나섰다. 현재까지도 이 회장은 글로벌 기업들과 비즈니스 미팅을 위해 미국에 머무는 것으로 알려졌다. 현지에서 계속 주요 사업 파트너들과의 연쇄 회동을 가질 것이란 전망이 나온다.

아울러 애플에 공급하는 차세대 이미지센서는 그간 이 회장이 강조해온 ‘세상에 없는 기술로 미래를 만들자’라는 경영철학을 바탕으로 한 제품일 가능성이 높다. 테슬라와 애플 공급으로 ‘인증 마크’를 받은 만큼 추가 고객 확보도 한층 수월해질 수 있다는 관측도 제기된다.

이에 이 회장이 2019년 ‘시스템 반도체 비전 2030’을 내놓으며 파운드리 등 시스템 반도체 분야에만 2030년까지 133조원을 투자해 2030년 시스템 반도체 1위로 도약한다는 목표도 탄력을 받을 전망이다.

다음은 엔비디아 HBM 공급망 진입

1년 이상 소식이 없는 엔비디아의 HBM3E(5세대) 퀄 테스트 통과나 HBM4(6세대)의 공급망 진입 기대감도 높아지고 있다.

아울러 반도체 업계에선 연이은 수주 낭보를 계기로 파운드리 선단 공정에 대한 신뢰성 제고와 글로벌 고객사 확보에 주력해온 전영현 삼성전자 DS(디바이스솔루션)부문장(부회장)의 노력이 점차 빛을 보고 있다는 평가도 나온다.

부진을 겪고 있는 삼성전자 비메모리 반도체 사업부의 올해 연간 적자 규모는 약 5조원에 달할 것으로 증권업계는 예상하고 있다. 올해 2분기에는 2조원 후반의 적자를 낸 것으로 추정된다. 그러나 연속되는 수주 소식으로 삼성전자 파운드리에 대한 글로벌 고객사들의 신뢰 회복의 신호탄이 될 수 있다는 기대가 나온다.

앞서 삼성전자 2분기 콘퍼런스 콜에서 노미정 삼성전자 파운드리사업부 상무는 테슬라 수주에 대해 “선단 공정 경쟁력을 입증하는 계기가 됐다. 이를 기점으로 향후 대형 고객 추가 수주가 기대되며 매출 및 손익 확대가 가능할 것”이라고 강조한 바 있다.