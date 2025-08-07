[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 세종예술아카데미와 함께 오는 31일 세종문화회관 체임버홀에서 테마 콘서트 ‘클래식 사파리’를 개최한다고 7일 밝혔다.

약 75분에 걸쳐 진행되는 ‘클래식 사파리’에서는 르로이 앤더슨의 ‘춤추는 고양이’, 생상스의 ‘동물의 사육제’ 중 제13번 ‘백조’ 등 동물·숲·사파리를 주제로 한 14곡의 클래식 명곡을 감상할 수 있다.

이번 콘서트에는 에버랜드 주키퍼(사육사)가 무대에 올라 이색 공연을 펼친다. 18년 경력의 김도형 주키퍼는 어린이들이 즐겁게 클래식 음악을 감상할 수 있도록 공연 중간중간 동물 생태에 대한 이야기를 생생하게 전달할 예정이다.

웅장한 음악과 함께 관련 동물 영상도 상영해 마치 사파리 탐험을 떠나는 듯한 분위기를 느낄 수 있다. 로비에는 어린이를 위한 동물인형 포토존도 마련된다.

에버랜드는 어린이 생태교육 프로그램 ‘이큐브스쿨’의 일환으로 동∙식물 주제 어린이 교육 콘텐츠의 범위를 확장하고, 음악과 동물이 결합된 색다른 경험을 제공하기 위해 이번 음악회를 기획했다.

김세현 삼성물산 경험혁신아카데미 그룹장은 “아이들이 클래식 음악을 통해 동∙식물에 대해 배우며 감수성과 창의력을 키우는 체험 기회를 제공하고자 이번 음악회를 준비했다”며 “앞으로 미술관, 자동차 서킷 등 다양한 분야와의 협업을 통해 아이들에게 색다른 배움의 즐거움을 선물하겠다”고 전했다.