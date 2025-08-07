[헤럴드경제=최원혁 기자] 세계 최대 검색사이트 구글이 국내 일부 지역 날씨 서비스에서 일본해 표기를 동해보다 앞세워 논란이 되고 있다.

7일 서경덕 성신여대 교수는 “최근 휴가철을 맞아 동해안 지역으로 휴가를 떠난 많은 누리꾼이 제보를 해 줘서 알게 됐다”며 “국내 지역임에도 불구하고 구글 날씨 알림 서비스에서는 ‘일본해(동해)’로 버젓이 표기를 하고 있다”고 밝혔다.

이는 국가별로 이견이 있는 명칭에 대해선 사용자가 접속한 국가의 표기법을 따르도록 한 구글의 자체 관례에도 어긋난 표기다.

동해의 경우 한국에서 구글 지도를 사용할 경우에는 ‘동해’로, 일본에서 접속할 땐 ‘일본해’로 표기가 되야 하는데 이번 표기는 자체 관례도 어긴 상황이다.

이에 대해 서 교수는 “구글이 진정한 글로벌 기업이라면 해당 국가의 기본적인 정서는 제대로 파악을 할 줄 알아야 하는데 이를 무시한 처사”라고 강하게 비판했다.

특히 서 교수는 “이젠 우리 정부에서도 구글에 대한 강력한 조치가 필요할 때”라고 강조했다.

앞서 구글 지도에서 ‘독도’를 검색해도 아무런 내용이 뜨지 않아 논란이 된 바 있다. 현재 한국과 일본을 제외한 다른 나라에서 ‘독도’를 검색하면 ‘리앙쿠르 암초(Liancourt Rocks)’로 표기하는 등 많은 문제를 야기하고 있다.