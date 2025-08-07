고객 선호 사양 중심 신규 트림 ‘H-Pick’ 운영 코나 신규 디자인 패키지 ‘블랙 익스테리어’ 추가

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 싼타페와 투싼의 연식변경 모델과 소형 SUV(스포츠유틸리티차량) 코나의 신규 디자인 패키지인 ‘코나 블랙 익스테리어’를 출시했다고 7일 밝혔다.

2026 싼타페는 기본 트림인 ‘익스클루시브’에 ▷전자식 변속 칼럼 진동 경고 ▷파노라믹 커브드 디스플레이 ▷12.3인치 컬러 LCD 클러스터 등을 기본화해 안전 및 고객 편의성을 더욱 높였다.

또한 2026 싼타페는 고객 선호도가 높은 사양들로 실속 있게 구성한 신규 트림 ‘H-Pick’이 추가됐다.

2026 싼타페 H-Pick 트림은 기존 ‘프레스티지 플러스’ 트림에 ▷디지털 키 2 ▷운전석 에르고 모션 시트 ▷1열 릴렉션 컴포트 시트 ▷천연가죽 시트 ▷전동식 틸트&텔레스코픽 스티어링 휠 등을 기본으로 적용해 편안한 주행 경험을 제공한다.

이어 현대차는 2026 싼타페의 라디에이터 그릴, 스키드 플레이트, 범퍼 몰딩, 사이드 가니시, 엠블럼 등에 블랙 컬러를 적용한 ‘블랙 익스테리어’와 기존 블랙잉크에 블랙 사이드스텝과 전용 도어스팟램프를 추가한 ‘블랙잉크 플러스’를 새롭게 운영해 고객 선택의 폭을 넓혔다.

블랙 익스테리어와 블랙잉크 플러스는 각각 H-Pick 트림과 캘리그래피 트림에서 선택 가능하다.

2026 싼타페의 판매 가격은 가솔린 2.5 터보 모델 ▷익스클루시브 3606만원(개별소비세 3.5% 적용 가격, 2WD 모델은 세제혜택 반영 기준) ▷프레스티지 3889만원 ▷H-Pick 4150만원 ▷캘리그래피 4484만원이다.

2026 싼타페 하이브리드의 판매 가격은 2WD 모델 ▷익스클루시브 3964만원 ▷프레스티지 4247만원 ▷H-Pick 4,08만원 ▷캘리그래피 4807만원이며, 4WD 모델 ▷익스클루시브 4284만원 ▷프레스티지 4567만원 ▷H-Pick 4828만원 ▷캘리그래피 5127만원이다.

2026 투싼은 기본 트림인 ‘모던’에 ▷후측방 충돌 경고 ▷후측방 충돌방지 보조 ▷후방 교차 충돌방지 보조 ▷안전 하차 경고 등의 안전 사양과 ▷가죽 스티어링 휠(열선포함) ▷1열 열선시트 ▷동승석 세이프티 파워 윈도우 ▷애프터블로우 등 고객 선호 편의 사양이 기본으로 탑재됐다.

2026 투싼 H-Pick 트림은 주력 트림인 ‘프리미엄’에 ▷전방 충돌방지 보조 ▷스마트 크루즈 컨트롤(스탑앤고 기능 포함) ▷어드밴스드 후석 승객 알림 ▷고속도로 주행 보조 ▷운전석/동승석 전동시트 ▷2열 열선시트 등 안전하고 편안한 주행경험을 제공하는 사양이 추가됐다.

또한 현대차는 2026 투싼에 블랙 컬러의 전∙후면 범퍼, 전∙후면 스키드 플레이트, 19인치 전용 휠, DLO(Day Light Opening) 몰딩, 아웃사이드 미러 커버 등을 적용한 ‘블랙 익스테리어’를 운영한다.

2026 투싼의 판매 가격은 1.6 터보 가솔린 모델 ▷모던 2,805만 원 ▷프리미엄 3069만원 ▷H-Pick 3156만원 ▷인스퍼레이션 3407만원, 1.6 터보 하이브리드 모델 ▷모던 3270만원 ▷프리미엄 3514만원 ▷H-Pick 3597만원 ▷인스퍼레이션 3861만원이다.

투싼 N 라인은 ▷1.6 터보 가솔린 3491만 원 ▷1.6 터보 하이브리드 3925만원이다.

아울러 현대차는 코나의 최상위 트림인 ‘인스퍼레이션’에 바디컬러 클래딩, 라디에이터 그릴 몰딩, 스키드 플레이트, 스포일러, 엠블럼 등에 블랙 컬러를 적용한 블랙 익스테리어를 운영해 고객 선택의 폭을 넓혔다.