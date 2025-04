[헤럴드경제=김용재 기자] 국민대학교(총장 정승렬) 전자공학부 최강현 학생이 SCI 학술지인 IEEE Access에 ‘Improvement of Adaptive Cruise Control System Performance on Sloped Roads based on Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System’라는 제목의 논문을 게재했다.

IEEE Access는 전기전자공학 및 관련 분야의 논문을 게재하는 국제학술지로, 이번 논문에서 최강현 학생은 경사진 도로에서 어댑티브 크루즈 컨트롤 시스템의 성능 향상에 초점을 맞춰 연구를 진행했다.

어댑티브 크루즈 컨트롤 시스템은 현재 자동차 산업 환경에서 큰 비중을 차지하고 있는 시스템으로 차량이 앞차와의 거리를 자동으로 감지하여 설정된 속도를 유지하면서도 교통 상황에 따라 속도를 조절해 안전거리를 유지하도록 도와주는 첨단 운전자 지원 시스템이다. 이 시스템은 평지에 비해 경사진 도로에서 상대적으로 불안정한 모습을 보이나, 본 연구에서 최강현 학생은 퍼지 논리 제어와 인공 신경망 이론을 결합한 Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System을 활용해 제어기를 설계하여 경사진 도로에서 어댑티브 크루즈 컨트롤 시스템의 성능을 향상시켰다. 이 연구를 통해 인공지능을 활용한 제어기 설계 방법을 제시함으로써 앞으로 관련 분야에서 방대한 양의 데이터를 학습할 수 있는 능력을 갖춘 제어기를 설계하는 데 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

연구를 지도한 전자공학부 장혁준 교수는 “학부생이지만 학부 교과과정 외의 범위를 다루면서 인공지능을 활용한 제어기 설계 방법에 대한 새로운 시각을 제공했다는 점도 이번 연구 성과의 주요한 요인” 이라며 “학부연구생으로 연구에 참여한 최강현 학생의 학문적 열정과 노력이 좋은 성과로 이어져 기쁘다”고 밝혔다.

최강현 학생은 “처음 진행하는 연구라 한계에 부딪히는 일도 많았지만, 지도 교수님의 조언과 연구 방향 설정이 큰 도움이 되었다”고 밝히며 “앞으로도 관련 분야의 지식을 계속해서 학습하며 제어와 관련된 산업 분야에서 다양한 연구를 진행하고 싶다”는 포부를 밝혔다.

​한편, 이번 연구는 방위사업청의 재원으로 국방기술연구소의 지원을 받아 진행됐다.