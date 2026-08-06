8월 한 달간 무더위쉼터로 지정된 동주민센터 15개소에서 운영...폭염 속 누구나 이용 가능한 생활밀착형 온열질환 예방 서비스 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 연일 지속되는 기록적인 폭염경보 속에 구민의 생명과 건강을 지키기 위해 나섰다.

8월 한달 간 동주민센터에서 폭염 속 온열질환 발생 우려가 높은 구민에게 시원한 얼음물을 제공한다.

광진구 97개 무더위 쉼터 중 구민들이 가장 쉽게 접근 가능한 동주민센터 15개소에 얼음물 나눔터를 마련했다. 무더위 쉼터로 지정된 동주민센터에서 시원한 휴식공간과 함께 얼음물을 제공며, 폭염 속 더위에 지친 구민이라면 누구나 이용할 수 있다.

특히 야외 활동이 많은 주민과 이동노동자, 어르신 등 폭염에 취약한 계층이 잠시 쉬어가며 충분한 수분을 보충하고 건강을 챙길 수 있는 생활밀착형 휴식공간으로 활용될 것으로 기대된다.

거동이 불편한 홀몸 어르신과 복지 대상자 등 폭염 취약계층에게는 복지플래너가 직접 가정을 방문해 얼음생수를 전달하고 건강 상태와 안부를 함께 확인하는 등 촘촘한 돌봄도 병행한다.

아울러 구는 폭염특보가 발효되는 기간에는 낮 시간대 야외활동을 자제하고 충분한 수분 섭취와 규칙적인 휴식을 취하는 등 폭염 행동요령을 적극 안내하며 온열질환 예방에도 힘쓰고 있다.

김경호 광진구청장은 “폭염은 구민의 건강과 생명을 위협하는 재난인 만큼 무엇보다 현장 중심의 신속한 대응이 중요하다”며 “구민들이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 현장을 세심히 살피고 지원하겠다”고 말했다.

광진구는 스마트쉼터와 무더위쉼터 운영을 비롯해 스마트그늘막·쿨링포그 등 폭염저감시설 운영, 이동노동자 쉼터 확대 운영 등 생활밀착형 폭염 대책을 추진하며 구민 건강과 안전을 지키는 데 행정력을 집중하고 있다.