[헤럴드경제=윤창빈 기자] 연일 기록적인 폭염이 이어지고 있는 6일 오전 서울 종로구 경복궁에서 외국인 관광객들이 그늘 아래서 기념촬영을 하고 있다.


pangbin@heraldcorp.com