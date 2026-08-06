자세훈 서울시장이 6일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 부동산 정상화를 위한 시민 대토론회에서 부동산 세제 개편 관련 영상을 시청하고 있다.
자세훈 서울시장이 6일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 부동산 정상화를 위한 시민 대토론회에서 부동산 세제 개편 관련 영상을 시청하고 있다.

[헤럴드경제=윤창빈 기자] 자세훈 서울시장이 6일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 부동산 정상화를 위한 시민 대토론회에서 부동산 세제 개편 관련 영상을 시청하고 있다.


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