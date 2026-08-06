만 9세 이상 구민 누구나 누리집 및 동주민센터서 참여 가능...일반·청소년·청년 분야 총 42개 사업 상정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 10일부터 9월 4일까지 2026년 주민참여예산 사업(2027년 시행) 선정을 위한 주민투표를 진행한다고 밝혔다.

이번 투표에는 주민 제안을 바탕으로 발굴된 총 42개 사업이 상정됐다. 투표는 만 9세 이상 은평구민 누구나 참여 가능하며, 은평구 주민참여 누리집을 통해 온라인으로 투표하면 된다. 온라인 투표가 어려운 주민은 구청과 각 동주민센터에 마련된 현장 투표소에서도 참여할 수 있다.

투표는 일반투표, 청소년 사업, 청년 사업 3개 분야로 나눠 진행된다.

일반 주민투표는 5개 정책과제(생애주기 돌봄강화, 문화·체육 활성화와 건강증진, 건강하고 깨끗한 공원·하천, 쾌적하고 안전한 도시기반 조성, 주민참여와 지역경제 활성화)별로 사업을 1개씩 선택하는 방식으로 진행되며, 총 31개 사업이 대상이다.

특히 올해는 청소년의 정책 참여 기반을 넓히기 위해 ‘청소년 참여예산 제안대회’를 처음 도입했다. 이에 따라 ▷청소년 매체 이해력 교육 ▷마을 역사 여행 ▷청소년 교류 프로그램 ▷실생활 금융 교육 등 총 7개 청소년 사업이 상정됐다. 만 9세 이상 24세 이하 청소년은 해당 사업 중 2개를 선택해 투표할 수 있다.

청년 사업으로는 ▷청년 취업준비 통합 지원 ▷청년 경제 학교 ▷청년 건강연결 사업 ▷자기주도형 경험기반 자립 지원 총 4개 사업이 상정됐다. 해당 사업은 만 19세 이상 39세 이하의 은평구 청년이 투표할 수 있다.

최종 투표 결과는 오는 9월 12일 은평다목적체육관에서 열리는 주민총회에서 발표될 예정이다.

김미경 은평구청장은 “올해는 청소년 참여예산 제안대회를 신설해 청소년들의 다양한 의견을 예산 편성에 반영할 수 있는 기반을 마련했다”며 “주민참여예산은 주민이 직접 지역에 필요한 사업을 결정하는 제도인 만큼 많은 주민의 참여를 바란다”고 말했다.