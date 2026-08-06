무더위 쉼터 93개소 운영…복지시설 27개소 주말까지 확대 개방 서울시 자치구 최대 살수차 15대 집중 가동해 하루 844.3톤 살수…어린이공원 바닥분수 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 김현기)가 4일 서울 전역에 첫 폭염 중대경보가 발효됨에 따라 ‘폭염 관리 대책 회의’를 실시하고 총력 대응에 나섰다.

구는 구청사, 동주민센터, 도서관 등 공공시설 33개소, 복지시설 52개소, 이동노동자 쉼터 5개소, 안전숙소 3개소 등 총 93개소의 무더위 쉼터를 운영 중이며, 복지시설 27개소에 대해 운영시간을 주말까지 확대 개방한다.

도심 열섬현상을 완화하기 위한 도로 물청소도 늘렸다. 구는 서울시 자치구 중 최대 규모의 살수차 15대를 동원한다. 5일부터 살수량을 약 15% 증가시켜 하루 844.3톤을 살수한다. 폭염특보 기간 중 낮 최고기온 시간대인 오전 10시부터 오후 4시까지 집중 투입한다. 간선도로는 일 3회 이상, 이면도로는 일 2회 이상으로 물청소 횟수를 늘려 도로 표면 온도를 낮추고 있다.

스마트 그늘막 24개를 포함해 총 311개의 그늘막과 쿨링포그 18기를 가동 중이다. 어린이공원에 바닥분수 2곳을 운영 중이며, 다음 주 중 1곳을 추가 개장해 구민들에게 시원한 휴식 공간을 제공할 예정이다.

건강취약계층에 대한 안부 확인도 한층 강화했다.

고령층, 장애인, 만성질환자 등 건강취약계층 13,895명의 건강 상태를 촘촘하게 살피고 있다. 이 중 집중관리 대상자 약 2600명에게는 방문간호사의 방문횟수를 평상시 대비 2배로 확대했다. 주말·공휴일 건강관리지원반 운영도 관리건수를 40% 늘렸다. 여름철 온열질환 관리 및 안전사고 예방 교육을 시행하고 폭염 대비 건강·안전용품을 제공했다.

독거노인 1129명의 안부도 살뜰히 챙기고 있다. 중점관리대상은 매일, 이외 일반 대상은 격일로 전화하거나 방문한다. 또한 각 가정에 IoT 기기와 AI돌봄 기기를 제공해 24시간 모니터링 한다.

야외 근로자에 대한 작업장별 안전‧건강 관리 대책을 시행하고 있다.

공원‧녹지 현장 근로자 대상으로 폭염 도래 전 개인 보냉장비 및 식염포도당 등 폭염 대응용품 4종을 지급했고, 매일 오전 작업 전 안전 및 폭염 대비 예방수칙을 교육한다. 사업장·건설공사장 근로자의 휴게 여건과 안전 수칙 준수 상황을 살피고 있으며 생수, 보냉장비, 포도당을 수시로 제공하고 있다. 재건축 공사장과 민간 공사장에 대한 폭염 관련 안전관리 실태점검도 실시 중이다.

구룡마을에 대한 대응도 꼼꼼하게 챙기고 있다. 기존 마을회관 무더위쉼터 외에 주민들이 모여 생활하는 공간 2개소에 SH공사와 협력해 이동식 에어컨 총 3대 설치를 4일 마쳤다. 4일부터 14일까지 11일간 임시 진료소를 운영해 주민의 건강 상태를 확인하며 필요한 진료를 제공한다.

김현기 강남구청장은 “기록적인 폭염 속에서 구민의 생명과 건강을 지키기 위해 구의 모든 행정력을 총동원하고 있다”며 “구민 여러분께서도 무더운 시간대 야외 활동을 자제하시고, 가까운 무더위 쉼터를 적극 활용해 시원하고 안전하게 여름을 나시길 바란다”고 밝혔다.