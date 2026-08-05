[헤럴드경제=나은정 기자] 배우 심은우가 새 요가원 오픈을 앞둔 근황을 전했다.

심은우는 지난 4일 새로 개설한 요가원 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “오는 17일부터 31일까지 가오픈을 진행한다”고 밝혔다.

앞서 지난 1일 가오픈 소식을 전하며 “새로운 시작에 마음이 설레고 바쁘다. 찾아오시는 분들께 편안하고 좋은 에너지를 나눌 수 있도록 잘 준비하겠다”고 밝힌 심은우는 이번에도 “설레는 마음으로 한 분 한 분 기다리겠다”고 소회를 전했다.

심은우는 요가 강사 9년차로, 앞서 2022년 서울 종로구 삼청동에서 요가원을 운영하다 최근 이전을 결정하고 새 공간에서 다시 문을 열게 됐다.

이 과정에서 가수 겸 요가지도자로 활동하고 있는 이효리도 힘을 보탰다. 이효리는 자신이 운영하는 요가원 공식 SNS에 별다른 설명 없이 심은우가 요가를 하고 있는 사진과 함께 심은우의 새 요가원 계정을 태그해 응원했다.

이에 심은우는 “옴 까라난다♥ 시원시원”이라는 댓글로 감사의 마음을 전했다.

두 사람은 요가를 통해 인연을 맺었다. 심은우는 종종 이효리의 요가원을 찾아 수련했는데, 지난해 10월에는 “적당히 낯선 공기. 수련에 집중하기 좋다”는 글을 남기기도 했다.

심은우는 2020년 한 예능 프로그램에서 배우와 요가 강사를 병행하는 일상을 공개한 바 있다. 당시 그는 “데뷔 후 일주일에 3~4번씩 오디션을 봤지만 수도 없이 떨어졌다”며 “힘들 때 요가를 하면서 스스로를 돌아보게 됐고, 그 경험이 지도자 과정을 밟는 계기가 됐다”고 밝혔다.

JTBC 드라마 ‘부부의 세계’로 인기를 얻은 심은우는 2021년 학교폭력 의혹이 제기되면서 약 5년간 활동을 중단했다.

심은우는 당 제보자 A씨를 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 고소했지만 2024년 5월 경찰은 불송치 결정을 내렸다. 이후 심은우 측은 “불송치 결정은 증거가 부족해 처벌이 어렵다는 취지일 뿐, 제보 내용을 사실로 인정한 것은 아니다”라며 “수사 과정에서 학교폭력 가해자가 아니라는 증거들이 확인됐고, 관련 내용도 수사 결과에 명시됐다”고 밝혔다.

심은우 역시 지난해 3월 “이제는 학폭 가해자라는 누명에서 벗어나고 싶다”며 “정신적으로, 육체적으로, 경제적으로 많은 것을 잃었고 배우로 성장할 소중한 기회를 통째로 날렸다”고 토로했다.

그러면서 “배우로서 처음부터 다시 시작하는 마음으로 기회를 두드리고 사랑하는 사람들과 함께 제 일상을 건강하게 다시 채워나갈 것”이라며 “저를 응원해 주시고, 진실은 밝혀진다고 용기를 주신 분들께 진심으로 마음 깊이 감사드린다”고 했다.